çalışmanın kapsamı:

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaova Mahallesi'nde doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan sokak zeminlerinin onarımına başladı. Doğalgaz şirketi ile gerçekleştirilen çalışma sonrası oluşan tahribat, ekiplerin koordineli müdahalesiyle gideriliyor.

Mahalle genelinde yürütülen tamirat ve tadilat çalışmalarında altyapı nedeniyle zarar gören yollar yeniden düzenleniyor. Projede yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda aşama aşama onarım yapılacak ve çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

hedef ve sonuçlar:

Tamamlanan çalışmayla birlikte Karaova sokakları vatandaşların kullanımına daha uygun hale gelecek; hedef, ulaşımı daha güvenli, düzenli ve konforlu kılmak. Ekipler, yol yüzeyinin düzeltilmesi ve gerekli tadilatların titizlikle yapılmasına öncelik veriyor.

Belediye yetkilileri, çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü ve tamamlandığında mahallenin ulaşım kalitesinin artacağını belirtti.

KUŞADASI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KARAOVA MAHALLESİ’NDE DOĞALGAZ ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOZULAN YOLLARIN TAMİRAT ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. YAKLAŞIK 5 BİN METREKARELİK ALANDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE TAMAMLANARAK YOLLAR DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLECEK.