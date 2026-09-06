Aydın'da üreticilere başvuru uyarısı: çks için son tarih 31 aralık

Aydın'da başvurular başladı:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2027 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 1 Eylül 2026 itibarıyla başladığı duyuruldu. Başvuruların sona erme tarihi olarak 31 Aralık 2026 mesai bitimi açıklandı.

kimler kayıt yaptırmalı:

Bitkisel üretim yapan ve tarımsal destekler, hibeler, tarım sigortaları ile Hazine faiz destekli tarımsal kredilerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS'ye kayıt yaptırması gerekiyor. Ayrıca ilk kez ÇKS'ye kayıt yaptıracak üreticiler ile arazi bilgilerinde değişiklik bulunanların başvuru yapması gerektiği belirtildi.

başvuru yerleri ve yöntemleri:

Üreticiler başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapabilecekler; yetki devri yapılan illerde başvurular ziraat odaları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. İlk kez kayıt olacaklar ve arazi değişikliği olan üreticilerin doğrudan il/ilçe müdürlükleri veya yetki verildiğinde ziraat odalarına başvurmaları gerekiyor. Başvuruların ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden de yapılabildiği vurgulandı.

AYDIN’DA 2027 ÜRETİM YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURULARI BAŞLADI. ÜRETİCİLER BAŞVURULARINI 31 ARALIK 2026 TARİHİ MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR YAPABİLECEK.