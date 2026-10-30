Medya buluşmalarında Atatürk'ün izleri ve Cumhuriyet'in 103. yılı

Programın çerçevesi:

Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlediği Medya Buluşmaları etkinliğinde araştırmacı yazar Aydın Keleşoğlu'nu konuk etti. Sevda Kurul'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen buluşma, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde genç gazeteci adaylarının katılımıyla yapıldı.

Ele alınan konular:

Keleşoğlu, konuşmasında Cumhuriyet'in ilanına uzanan tarihi süreci adım adım ele aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından başlayan hedef ve mücadelesine değinilen sunumda, özellikle Milli Mücadele döneminde basının üstlendiği sorumluluk ve bilgilendirme işlevi öne çıktı.

Programa katılanlara, basının o dönemde kamuoyu oluşturmadaki, moral sağlamadaki ve bağımsızlık mücadelesini desteklemedeki önemine dair tarihsel çerçeve sunuldu. Katılımcılarla yapılan soru-cevap bölümünde gençlerin gazetecilik mesleğine dair beklenti ve kaygıları tartışıldı.

Etkinlik sonrası ve teşekkürler:

Programın ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, katkılarından dolayı Aydın Keleşoğlu'na plaket takdim etti. Keleşoğlu, Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederek etkinliğe katılanlarla ve Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gazetecilik eğitimi alan gençlerle yakından ilgilendi.

Medya Buluşmaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençlerle tarihi bilinci ve basının toplumsal rolünü güçlendirmeyi amaçlayan bir program olarak kayda geçti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ MEDYA BULUŞMALARINDA ARAŞTIRMACI YAZAR AYDIN KELEŞOĞLU, CUMHURİYET’İN İLANINA UZANAN TARİHSEL SÜRECİ VE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN BU SÜREÇTEKİ MÜCADELESİNİ ANLATTI. 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA, MİLLİ MÜCADELE’DE BASININ ÜSTLENDİĞİ KRİTİK ROL DE ELE ALINDI.