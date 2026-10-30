Erdoğan külliyede TDT zirvesi için gelen liderleri kapıda karşıladı

karşılama töreni:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde kapıda karşıladı. Tören, toplantının yapılacağı binanın önünde gerçekleşti.

girişteki sembolik düzenlemeler:

Binanın girişinde, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayrak düzenlemeleri yer aldı. Bu yerleşim, zirvenin protokol ağırlığını ve temsil niteliğini öne çıkardı.

katılımcılar ve aile fotoğrafı:

Zirveye katılanlar arasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov yer aldı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirve katılımcıları birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ KAPSAMINDA ANKARA'YA GELEN LİDERLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE KAPIDA KARŞILADI. TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) GENEL SEKRETERİ KUBANIÇBEK ÖMÜRALİYEV