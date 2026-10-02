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Aydın'da üreticilere ekim ayında turunçgil bakım ve mücadele çağrısı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün Ekim takvimine göre üreticilere kültürel ve biyolojik mücadeleyi zamanında uygulama çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aydın'da üreticilere ekim ayında turunçgil bakım ve mücadele çağrısı

Ekim takviminin hedefi ve uyarı:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turunçgil üreticilerini Ekim ayında bahçelerinde yapmaları gereken bakım ve bitki sağlığı uygulamaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ekim Ayı Turunçgil Tarım Takvimi esas alınarak çalışmaların zamanında gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

kültürel uygulamalar ve önemi:

Takvimde yer alan kültürel uygulamalar, ağaç sağlığını korumayı ve meyve kalitesini artırmayı hedefliyor. Müdürlük, üreticilere budama, hasat sonrası bakım, toprak ve sulama düzenlemeleri gibi işlemlerin takvimine uygun yapılmasını önerdi. Bu uygulamaların zamanında yapılmaması durumunda verim ve ürün kalitesinde düşüş yaşanabileceği belirtildi.

biyolojik mücadele ve sürdürülebilirlik:

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önerileri doğrultusunda Ekim ayı boyunca uygulanabilecek biyolojik mücadele yöntemleriyle zararlı baskısının azaltılabileceği vurgulandı. Müdürlük, sağlıklı üretim, kaliteli ürün ve sürdürülebilir tarım hedeflerine ulaşmak için üreticilerin mücadele takvimindeki önerileri eksiksiz takip etmeleri çağrısında bulundu.

Takvim; bahçelerde yapılması gereken bakım, bitki sağlığı uygulamaları ve zamanlama konusunda üreticilere yol gösterici bilgiler sunuyor. Yetkililer ayrıca, planlanan uygulamaların geciktirilmemesi gerektiğini; zamanında müdahalenin ürün kalitesi ve verim açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Üreticiler, belirtilen takvime uygun davranarak hem kısa vadede verimi artırmayı hem de uzun vadede bahçe sağlığını korumayı amaçlıyor. Müdürlükten yapılan çağrı, bölge üretiminin kalitesini yükseltmeyi ve sürdürülebilir üretim uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, TURUNÇGİL ÜRETİCİLERİNİ EKİM AYINDA BAHÇELERİNDE...

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, TURUNÇGİL ÜRETİCİLERİNİ EKİM AYINDA BAHÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRMELERİ GEREKEN KÜLTÜREL VE BİYOLOJİK MÜCADELE UYGULAMALARINA KARŞI UYARDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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