Aydın'da yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak

Aydın için meteoroloji uyarısı

Meteoroloji verilerine göre Aydın il genelinde yarın parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde görülecek yağışların etkili olması öngörülüyor.

Tahminin gün gün dağılımı:

Kuruma yapılan açıklamada, yarın il genelinde yağışlı hava olacağı; Cumartesi ve Pazar günlerinin parçalı bulutlu geçeceği, Pazartesi günü ise yeniden parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklenildiği belirtildi.

Sıcaklıklar ve olası etkiler:

Hava sıcaklıklarının yağışlarla birlikte gündüz saatlerinde 23 ile 27 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olması, su birikintileri ve görüş mesafesindeki azalmaya dikkat etmeleri öneriliyor.

AYDIN’DA YARIN YAĞIŞ BEKLENİYOR