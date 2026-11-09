Kapadokya modeli COP31'de dünya sahnesinde: sürdürülebilir turizm ve gastronomi odaklı sunum

Kapadokya Üniversitesi COP31 programıyla bölge deneyimini paylaşıyor

Kapadokya Üniversitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında sürdürülebilir turizm, iklim değişikliğine uyum, gastronomi ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmalarıyla uluslararası katılımcılarla buluşacak. Üniversite, akademik araştırma ve uygulama projelerini hem panellerde hem de dijital ve stant sunumlarıyla tanıtmayı amaçlıyor.

Panel ve program detayları:

Üniversitenin programındaki öne çıkan etkinliklerden biri, 9 Kasım 2026 tarihinde Yeşil Bölge'de yapılacak olan "Kapadokya Modeli: İklim Krizi Çağında Sürdürülebilir Turizm, Gastronomi ve Kültürel Miras" başlıklı panel. Panelin moderatörlüğünü Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen üstlenecek. Oturumda, Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasının korunması, turizm ve gastronominin sürdürülebilir geliştirilmesi, doğal kaynak yönetimi ve yerel üreticilerin gastronomiye katkısı tartışılacak.

Panele katılacak olan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, bölgesel turizm ve tarım ekosistemleri üzerindeki iklim etkilerini değerlendirecek ve iklim değişikliğine uyum politikalarına ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Projeler ve araştırma başlıkları:

Konferans boyunca üniversitenin akademisyenleri farklı oturumlarda yer alacak; aralarında Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Doç. Dr. Sinan Akıllı, Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Dr. Öğr. Üyesi Avşin Ayhan ve Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk bulunuyor. Üniversitenin stant ve dijital sunumlarında akademik araştırmalar ile uygulama projeleri de görünür kılınacak.

Üniversite, ayrıca liderler oturumuna Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan ve akademisyenler Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Doç. Dr. Sinan Akıllı ve Doç. Dr. Halil Burak Sakal ile katılacak.

Öne çıkan projeler:

Doç. Dr. Halil Burak Sakal tarafından yürütülen DEI-Climate projesi, Destinasyon Mükemmellik Endeksi’nin emisyon, enerji, su, atık ve iklim riski göstergeleriyle bütünleştirilerek veri temelli bir karar destek sistemine dönüştürülmesini hedefliyor. Bu altyapının Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilmesine yönelik uluslararası iş birliği önerileri DEI-SDG çalışması kapsamında sunulacak.

Doç. Dr. Mehmet Bahar öncülüğünde ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği iş birliğiyle geliştirilen "Sürdürülebilir Turizmde Atıksız Her Şey Dâhil Modeli" ile "Yeşil Mutfak Yıldızı Sertifikasyon Programı" kapsamında konaklama işletmelerinde gıda israfının azaltılması hedefleniyor. Proje, yapay zekâ destekli kamera ve akıllı tartı sistemleriyle gıda atıklarının takip edilmesi ve veriye dayalı önleyici uygulamaların geliştirilmesini öngörüyor.

Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk tarafından hazırlanan "Ürgüp Atık Su Arıtma Tesisi ve Deşarj Alanında Mikroplastik Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi" başlıklı araştırma önerisi ise arıtılmış su, arıtma çamuru, sediman ve toprak örneklerindeki mikroplastik kirliliğinin incelenmesini amaçlıyor.

Kapadokya Üniversitesi, COP31 süresince gerçekleştireceği panel, oturum ve proje sunumlarıyla Kapadokya’da yürütülen akademik çalışmaları uluslararası iklim gündemine taşıyacak ve sürdürülebilir turizmden çevresel korumaya kadar çeşitli alanlardaki deneyimlerini paylaşacak.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI COP31 KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM, GASTRONOMİ VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANLARINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARINI ULUSLARARASI KATILIMCILARLA BULUŞTURACAK.