Öğrenciler resimlerle organ bağışına dikkat çekti

öğrenciler sanatla organ bağışına dikkat çekti

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen 'Bir bağış, bin umut' temalı resim yarışmasında eserleri sergilenen 15 öğrenci ödüllendirildi. Etkinlik, farkındalık oluşturmayı hedefleyen konferans ve sergi çalışmalarıyla eş zamanlı yürütüldü.

program ve katılımcılar:

Ödül töreni hastanenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Törene İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Ali Kanık, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, sağlık çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Program kapsamında organ bağışının önemiyle ilgili bilgilendirici sunumlar da yapıldı.

yarışma, sergi ve ödüller:

Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Nihal Deniz Bulut, öğrencilerin eserleri aracılığıyla organ bağışının taşıdığı yaşam umuduna vurgu yaptı. Prof. Dr. Mehmet Ballı ise gençlerin sanatı kullanarak toplumsal farkındalığı güçlendirdiğini belirterek, öğrencilerle birlikte daha büyük adımlar atacaklarını söyledi.

Yarışmada birinci, Piri Reis Ortaokulu öğrencisi Lerin Elmulle Taha; ikinci, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencisi Taisia Astapova; üçüncü, Ahi Evran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Maria H. T. Elsmour; dördüncü ise Perşembe Vakfı Ortaokulu öğrencisi Ecrin Akdemir oldu. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE, ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN 'BİR BAĞIŞ, BİN UMUT' TEMALI RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN VE ESERLERİ SERGİLENMEYE DEĞER BULUNAN 15 ÖĞRENCİ ÖDÜLLENDİRİLDİ.