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Aydın'dan teknoloji vurgusu: yedi firma Turkishtime Ar-Ge 500 listesinde

Turkishtime'nin 2025 Ar-Ge 500 araştırmasında Aydın Sanayi Odası (AYSO) üyelerinden 7 firma yer aldı; AYSO yenilikçi üretimi desteklemeye devam ediyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Aydın'dan teknoloji vurgusu: yedi firma Turkishtime Ar-Ge 500 listesinde

Aydın'ın Ar-Ge başarısı ulusal listede karşılık buldu

Turkishtime tarafından açıklanan 2025 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 500 Şirket listesinde Aydın sanayisi dikkat çeken bir sonuçla yer aldı. Aydın Sanayi Odası (AYSO) ailesinden toplam 7 firma bu prestijli sıralamada yer alarak bölgenin teknoloji odaklı üretim kapasitesini gösterdi.

Listede yer alan kuruluşlar arasında merkezleri farklı illerde olup Aydın'daki şube kayıtlarıyla AYSO üyesi olan firmalar da bulunuyor; bu durum bölgenin üretim ağlarına ve yatırım çekme potansiyeline işaret ediyor.

ayso başkanı: yatırım Ar-Ge'ye yapılan yatırımdır

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, listede temsil edilen AYSO üyelerini tebrik etti. Maraş, Ar-Ge’ye yapılan her yatırımın sanayinin ve ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, üyelerin yenilikçilik, dijital dönüşüm ve yüksek katma değerli üretim alanlarındaki çabalarını övdü.

Başkan Maraş ayrıca, listede yer almanın küresel rekabette yalnızca üretim miktarıyla değil; verimlilik, yenilik ve nitelikli insan kaynağına yapılan yatırımlarla mümkün olduğunu hatırlattı.

neden önemli: bölgesel dönüşüm ve rekabet gücü

Aydın'dan çıkan bu sonuç, bölgesel sanayinin Ar-Ge odaklı bir dönüşüm içinde olduğuna dair somut bir gösterge sunuyor. 7 firmalık temsil, hem yerel ekonominin teknoloji tabanlı büyüme eğilimini hem de Aydın merkezli kümelenmelerin ulusal düzeyde görünürlük kazanmasını sağlıyor.

Aydın Sanayi Odası, üyelerinin yenilikçilik ve yüksek katma değerli üretim yolculuklarını desteklemeye devam edeceğini belirterek, önümüzdeki dönemde de Ar-Ge yatırımlarının teşvik edileceğini açıkladı.

TÜRKİYE’NİN AR-GE VE İNOVASYON ALANINDAKİ EN KAPSAMLI ARAŞTIRMALARINDAN BİRİ OLAN TURKİSHTİME...

TÜRKİYE’NİN AR-GE VE İNOVASYON ALANINDAKİ EN KAPSAMLI ARAŞTIRMALARINDAN BİRİ OLAN TURKİSHTİME TÜRKİYE AR-GE 500 ARAŞTIRMASI’NIN 2025 YILI SONUÇLARI AÇIKLANDI. AYDIN SANAYİSİNİN YENİLİKÇİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM GÜCÜ, TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ AR-GE ARAŞTIRMALARINDAN BİRİNDE BİR KEZ DAHA KENDİNİ GÖSTERDİ. TURKİSHTİME TARAFINDAN AÇIKLANAN "2025 YILI EN ÇOK AR-GE HARCAMASI YAPAN 500 ŞİRKET" LİSTESİNDE AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) AİLESİNDEN 7 FİRMA YER ALDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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