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şımşek: temmuzda yıllıklandırılmış cari açık 40,7 milyar dolar oldu

Bakan Şimşek, temmuzda yıllıklandırılmış cari açığın 40,7 milyar dolar olduğunu, ihracat ve hizmet gelirlerinin dış dengeyi desteklediğini açıkladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Berk Doğan

şımşek: temmuzda yıllıklandırılmış cari açık 40,7 milyar dolar oldu

temmuz cari açık verileri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayına ilişkin cari açık verilerini paylaşarak yıllıklandırılmış cari açığın 40,7 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bakan, verileri değerlendirirken hem mal hem de hizmet ihracatının dış dengede oynadığı destekleyici role vurgu yaptı.

ihracatçıların dayanıklılığı ve hizmet gelirleri:

Şimşek, küresel ticarette belirsizliklerin ve maliyet baskılarının arttığı bir dönemde olduğumuzu belirterek, ihracatçıların ürün ve pazar çeşitliliği, güçlü üretim altyapısı ile değişen şartlara hızlı uyum kabiliyeti sayesinde küresel pazarlardaki konumlarını koruduğunu ifade etti. Ayrıca hizmet ihracatının dirençli seyrinin dış dengenin korunmasında önemli katkı sağladığına dikkat çekti.

yapısal dönüşüm ve rekabet gücünün artırılması:

Bakan, önümüzdeki dönemde ihracatçıların rekabet gücünü artıracak adımlar atılmaya devam edileceğini ve yüksek teknolojili, katma değerli üretimi güçlendirecek yapısal dönüşüm politikalarının sürdürülmesinin hedeflendiğini bildirdi. Bu yaklaşımın, küresel ticaretteki dönüşüme ve jeopolitik gelişmelere karşı hem rekabet gücünü hem de tedarik güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Şimşek'in açıklamaları sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı; mesajında politika önceliklerinin ihracat tabanını genişletmeye, üretimde teknolojik yetkinliği artırmaya ve dış şoklara karşı dayanıklılığı yükseltmeye odaklandığı belirtildi. Bu çerçevede atılacak adımların cari dengenin sürdürülebilirliğine olumlu yansımaları olacağı öngörülüyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, CARİ AÇIĞIN TEMMUZDA YILLIKLANDIRILMIŞ 40,7 MİLYAR DOLAR...

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, CARİ AÇIĞIN TEMMUZDA YILLIKLANDIRILMIŞ 40,7 MİLYAR DOLAR OLDUĞUNU BİLDİRDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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