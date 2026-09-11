Balıkesir'de birinci kademe suya yüzde 20 indirim hane bütçelerine nefes aldırdı

kararın kapsamı ve vatandaşa yansıması:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde Haziran ayında alınan karar kapsamında, birinci kademe su kullanımına yönelik uygulanan yüzde 20 indirim faturalarla abonelere yansıdı. Düzenleme, toplamda yaklaşık 652 bin aboneyi hedeflerken, uygulamadan faydalanan kesin abone sayısı 651 bin 633 olarak kaydedildi.

Kararın hedefi, zorlu ekonomik koşullar altında vatandaşların üzerindeki maddi yükü azaltmak ve aynı zamanda suyun tasarruflu kullanımını teşvik etmek. Yetkililer, birinci kademe teşvikinin hem hane bütçelerini korumaya hem de su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sunduğunu belirtiyor.

tek tarife modeline geçişin etkileri:

BASKİ Genel Müdürlüğü, 2022'den bu yana sürdürdüğü çalışmanın sonucunda tek tarife modeline geçiş sürecini bu dönemde tamamladı. Yeni tarife ile farklı abonelik ve bölge uygulamalarından kaynaklanan fiyat farklılıklarının azaltılması, daha adil ve şeffaf bir ücretlendirme amaçlandı.

Bu düzenlemeyle birlikte Balıkesir genelinde daha sade ve uygulanabilir bir tarife yapısı oluşturuldu. BASKİ'nin uyguladığı yüzde 20'lik indirim sonrası, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, konutlarda birinci kademede 5'inci, ortalamada 7'nci, işyerlerinde ise birinci kademede 21'inci sıraya geriledi.

Başkan Akın uygulamayı şu sözlerle değerlendirdi: "Hemşehrilerimizin yaşadığı ekonomik zorlukları biliyoruz. Vatandaşlarımıza hâlihazırda suyun maliyetinin çok altında bir bedelle hizmet veriyoruz. Ancak bu zor ekonomik şartlarda hemşehrilerimizi bir nebze olsun daha rahatlatabilmek adına su bedelinde yüzde 20 daha indirim yaptık. Balıkesir’in yüzde 80’e yakını birinci kademe su kullanımını geçmiyor. Toplam 651 bin 633 abonemizi kapsayan bu düzenlemeyle birinci kademe su fiyatında 5’inci, ortalama su fiyatında 7’nci, işyeri su fiyatında ise 21’inci Büyükşehir Belediyesi konumuna geldik. Bu indirim; vatandaşlarımızın ekonomik şartlarını gözeten, daha adil ve şeffaf bir tarife uygulaması için hayata geçirildi."

sürdürülebilir hizmet ve sahadan geri bildirim:

BASKİ, uygulamanın ardından vatandaş odaklı hizmet anlayışı kapsamında gelen talepleri, önerileri ve geri bildirimleri titizlikle değerlendireceğini duyurdu. Kurum, Balıkesir'in 20 ilçesinde altyapı sorunlarını çözmeye ve yeni su kaynaklarıyla içme suyuna erişimi artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kurum yetkilileri, indirim kararının sadece kısa vadeli bir gelir desteği olmadığını; aynı zamanda suyun kontrollü ve bilinçli kullanımını teşvik eden bir adım olduğunu vurguluyor. Sahadaki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hayata geçirilen düzenlemelerin, vatandaşların yaşamını kolaylaştıran uygulamalarla tamamlanacağı ifade edildi.

Böylece Balıkesir'de hem tarife şeffaflığı hem de sosyal destek hedefleri doğrultusunda atılan adımlar, yerel yönetimin hizmet anlayışının merkezinde yer alıyor ve önümüzdeki dönemde benzer düzenlemeler ile altyapı yatırımlarının sürdürüleceği bildiriliyor.

YAKLAŞIK 652 BİN ABONEYİ KAPSAYAN DÜZENLEME İLE VATANDAŞLARIN EKONOMİK YÜKÜ HAFİFLERKEN SUYUN TASARRUFLU KULLANIMI DA TEŞVİK EDİLDİ.