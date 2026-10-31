Bölgede ulaşım çağı: Erzincan-Erzurum-Kars arası hızlı trenle bağlanacak

Ulaştırma Bakanı duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum'da düzenlenen programda Türkiye genelindeki demiryolu yatırımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, Sivas'a kadar ulaşan hızlı tren hattının Erzincan-Erzurum-Kars eksenine uzatılacağını müjdeleyerek projenin bölge ulaşımında belirleyici olacağını vurguladı.

hatın bölgesel ve uluslararası önemi:

Uraloğlu, projenin yalnızca yerel bir yatırım olmadığını, daha geniş bir koridorun parçası olduğunu belirterek hattın Orta Asyadan başlayıp Türkiye üzerinden Londra'ya kadar uzanan bir hattın parçası olacağını söyledi. Bu ifade, projenin bölgeyi uluslararası demiryolu ağlarına entegre etme hedefini ortaya koyuyor.

uygulama aşamaları ve teknik plan:

Bakanın verdiği bilgilere göre, çalışmalarda öncelik mevcut hattın modernizasyonuna verilecek. İlk etapta hattın elektrik ve sinyalizasyon sistemleri yenilenecek; daha sonra ise bir gidiş bir geliş olacak şekilde çift hatlı yüksek hızlı tren standardına geçirilmesi hedefleniyor. Bu kademeli yaklaşım, ulaşım konforu ve kapasite artışı açısından planlı bir yol haritası sunuyor.

Uraloğlu ayrıca Türkiye genelinde halihazırda 14 bin 300 kilometrelik demiryolu ağı bulunduğunu ve yaklaşık 4 bin 850 kilometre yeni hattın inşasının sürdüğünü hatırlatarak, bu yatırımların stratejik önemine dikkat çekti.

Bakan, projenin hızlandırılacağını ve yerel paydaşlarla koordinasyon içinde yürütüleceğini belirtti; vatandaşların görüşlerinin de önemli olduğunu ifade etti.

şehir içi ulaşımda da adım:

Konuşmasında kent içi ulaşıma da değinen Uraloğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile şehir içi raylı sistem projesi hakkında istişarelerin sürdüğünü, uygun koşullar sağlandığında projenin Erzurumluların hizmetine sunulacağını söyledi. Şehir içi raylı sistemin hayata geçirilmesi, bölge içi hareketliliği tamamlayıcı bir unsur olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Bakanlığın açıkladığı planlar Erzincan, Erzurum ve Kars arasında ulaşımın niteliğini yükseltmeyi; aynı zamanda bölgeyi ulusal ve uluslararası demiryolu koridorlarına daha güçlü bağlamayı amaçlıyor. Bakanlığın verdiği yol haritası, önce altyapı modernizasyonu ardından kapasite artırımı mantığıyla ilerleyecek şekilde tasarlandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TÜRKİYE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN DEMİRYOLU YATIRIMLARI VE ERZURUM’U YAKINDAN İLGİLENDİREN HIZLI TREN PROJELERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.