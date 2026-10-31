Yaralı yaban domuzunu kementle güvenli alana taşıdı

Yaralı yaban domuzu yol kenarına çekildi

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yol ortasında kalan yaban domuzu, trafikte tehlike oluşturdu. Bölgeden geçen Kuşadası Yörük Türkmen Derneği Başkanı Serkan Ay müdahale etti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, yola çıkan hayvana bir otomobil çarptı ve hayvan yaralı halde yol ortasında kaldı. Durum sürücülerin ve diğer araçların geçişini güçleştirdi, trafik güvenliği tehlikeye girdi.

Müdahale ve yetkililere bildirim:

Serkan Ay, taşıdığı kement ile hayvanı yakalayıp kenara çekti. Yapılan müdahale ile yol kısa sürede trafiğe açıldı ve hayvanın bölgeden alınması için yetkililere haber verildi. Ay, polis ekiplerine yardımcı olduğunu ifade etti.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU YARALANAN YOLDAKİ YABAN DOMUZUNU KUŞADASI YÖRÜK TÜRKMEN DERNEĞİ BAŞKANI SERKAN AY, KEMENT ATARAK YAKALAYIP, YOL KENARINA ÇEKTİ.