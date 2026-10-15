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Aydın'ın araç envanteri 697 bin 479'a ulaştı

TÜİK verilerine göre Aydın'da 2026 Eylül sonu itibarıyla toplam 697 bin 479 araç bulunuyor; aynı ayda 12 bin 861 araç devri, 3 bin 107 kayıt yapıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Berk Doğan

Aydın'ın araç envanteri 697 bin 479'a ulaştı

Aydın'ın araç envanteri 697 bin 479'a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni yayımladı. Buna göre Aydın’da Eylül 2026 itibarıyla toplam araç sayısı 697 bin 479 olarak kaydedildi.

Kayıtlı araçların türlere göre dağılımı:

İlde kayıtlı araçların türlere göre dağılımında öne çıkan rakamlar şöyle: 250 bin 49 otomobil, 11 bin 489 minibüs, 2 bin 710 otobüs, 90 bin 213 kamyonet, 11 bin 54 kamyon, 268 bin 228 motosiklet, bin 623 özel amaçlı taşıt ve 62 bin 113 traktör bulunuyor. Bu veriler ilin motorlu taşıt yapısının özellikle motosiklet ve otomobil ağırlıklı olduğunu gösteriyor.

Devri yapılan ve trafiğe kaydedilen araçlar:

Eylül 2026'da Aydın’da toplam 12 bin 861 aracın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan araçlar arasında 7 bin 405 otomobil, 175 minibüs, 34 otobüs, 1 bin 965 kamyonet, 139 kamyon, 2 bin 561 motosiklet, 27 özel amaçlı taşıt ve 555 traktör yer aldı.

Aynı dönemde trafikte ilk kaydı yapılan araç sayısı ise 3 bin 107 oldu. Bunların dağılımı 618 otomobil, 6 minibüs, 4 otobüs, 166 kamyonet, 17 kamyon, 2 bin 260 motosiklet ve 36 traktör şeklinde kaydedildi.

TÜİK’in açıkladığı bu veriler, Aydın’daki araç hareketliliği ve sahiplik yapısına ilişkin güncel fotoğrafı sunuyor.

AYDIN’DA EYLÜL AYINDA TOPLAM ARAÇ SAYISI 697 BİN 479 OLURKEN, 12 BİN 861 ARACIN İSE DEVRİ...

AYDIN’DA EYLÜL AYINDA TOPLAM ARAÇ SAYISI 697 BİN 479 OLURKEN, 12 BİN 861 ARACIN İSE DEVRİ YAPILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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