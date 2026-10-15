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Eskişehirli balıkçıdan tasarruf çağrısı: bolluk varken stoklayın

Eskişehirli balıkçı Erkan Arslanbenzer, hamsi ve palamut bolluğunun 40-45 gün süreceğini belirterek uygun fiyatlarla balıkların derin dondurucuda saklanmasını önerdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:45

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Eskişehirli balıkçıdan tasarruf çağrısı: bolluk varken stoklayın

Eskişehir'de balık bolluğu ve uyarı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde uzun yıllardır balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, bu sezon hem hamsi hem palamutta gözlenen bolluğu değerlendirdi. Arslanbenzer, piyasa hareketlerini ve vatandaşlara yönelik saklama önerilerini paylaştı.

deneyimli balıkçının piyasa değerlendirmesi:

Arslanbenzer, denizlerde son günlerde fırtına etkisi olduğunu ve bunun fiyatları etkilediğini söyledi. "Son 4 gündür fırtına vardı ve şu an palamudun fiyatı 150 liraya kadar çıktı. Pazartesiden sonra fırtına dinip hava şartları düzelince fiyatlar tekrar 100 ile 125 lira arasında seyreder." dedi. Ayrıca hamsi ve palamut bolluğunu aynı dönemde ilk kez gördüğünü vurguladı. Mevcut satış fiyatlarını aktarırken Arslanbenzer, "Hamsi 250 lira, palamut ise 150 liradan satılıyor" ifadesini kullandı.

palamutun boyutu ve ekonomik değerlendirme:

Arslanbenzer palamutların irileştiğini belirterek önceki dönemde 100 liraya satılan palamutların ortalama 500 gram olduğunu, şu an aynı fiyata satılanların 750-850 gram arasında değiştiğini söyledi. Ekonomik açıdan balığın avantajına dikkat çekerek, "Günümüzdeki hayat pahalılığında... 250 liralık bir palamut üç kişiyi çok rahat doyurabiliyor" değerlendirmesinde bulundu ve balığı "en hesaplı ve ideal besin" olarak nitelendirdi.

palamut pişirme ve dondurucu önerileri:

Palamut pişirirken dikkat edilmesi gereken teknikleri paylaşan Arslanbenzer, fırında yapılacaksa tepsi altına patates dizilmesini, üzerine soğan, defne yaprağı, sarımsak ve kimyon gibi baharatların eklenmesini önerdi. Tavada yapılacaksa balıkların una bulandıktan sonra yağ tam kızgınken tavaya atılması gerektiğini, aksi halde yapışacağını belirtti: "Yağ kızgınken balıkları attığınızda 'coş' diye ses çıkmalı. Bu şekilde 5 dakika içinde pişecektir." Ayrıca balıkların fazla kurutulmaması, biraz nemli bırakılması uyarısını yaptı.

Arslanbenzer bolluğun devam edeceğini düşünerek vatandaşlara stok yapma çağrısında bulundu: "Bu bolluk bence 40-45 gün daha rahatlıkla devam eder. Vatandaşlar şu an balık alıp derin dondurucuya koyabilirler."

Saklama konusunda ise net uyarılar verdi: balıkların derin dondurucuya konmadan önce mutlaka streç filme veya alüminyum folyoya sarılması gerektiğini; aksi halde balığın sararma yapacağını vurguladı. Fiyatlar uygunken bu dönemin değerlendirilmesini tavsiye etti.

TARİHİ BALIK BOLLUĞUNUN 40 GÜN DAHA SÜRECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

TARİHİ BALIK BOLLUĞUNUN 40 GÜN DAHA SÜRECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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