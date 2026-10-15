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Yağışta virajı alamayan tanker Hakkari-Van kara yolunda devrildi

Hakkari-Van kara yolunda Dikiltaş yakınlarında yağışta savrulan 06 FPH 389 plakalı tanker devrildi; sürücü yara almadı, AFAD ve jandarma müdahale etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağışta virajı alamayan tanker Hakkari-Van kara yolunda devrildi

Yağışta virajı alamayan tanker Hakkari-Van kara yolunda devrildi

Hakkari-Van kara yolunun Dikiltaş köyü yakınlarında, Van yönünden Hakkari istikametine giden bir tanker yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Olayda aracın plakası 06 FPH 389 olarak kaydedildi.

Kaza anı ve koşullar:

Edinilen bilgiye göre tanker, dönüş yaptığı sırada kayma sonucu devrildi. Bölgede etkili olan yağışın yol yüzeyini kayganlaştırdığı, bunun da sürücünün hakimiyetinin kaybolmasına yol açtığı belirtildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Kaza sonrası bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kara yolunda güvenlik önlemleri alınarak kaza bölgesinde gerekli ilk müdahaleler gerçekleştirildi ve çevredeki güvenlik sağlandı.

Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililerin gerekli kontrolleri sürdüğü öğrenildi.

HAKKARİ-VAN KARA YOLUNDA DİKİLTAŞ KÖYÜ YAKINLARINDA YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN TANKER...

HAKKARİ-VAN KARA YOLUNDA DİKİLTAŞ KÖYÜ YAKINLARINDA YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN TANKER DEVRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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