Osman Gazi denize uğurlanıyor: Karadeniz'de yerli gaz üretiminde yeni dönem

Osman Gazi denize uğurlanıyor:

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Filyos Limanı'ndan 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Karadeniz'e uğurlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, platformun Mavi Vatan'daki görev yerine gitmek için hazır olduğunu belirterek, yerli doğal gaz üretiminin artışına vurgu yaptı. Platform, ilk kez Temmuz 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna tanıtılmıştı.

boyutları ve hazırlık çalışmaları:

Osman Gazi, yaklaşık üç futbol sahası uzunluğunda olup toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip. Üstyapısında 21 ayrı tesis bulunuyor; Sakarya Gaz Sahası'na uygun olarak 11 tesis yeniden inşa edildi (bunlardan 7'si Türkiye'de, 4'ü yurt dışında), 10 tesis ise modifiye edilerek entegrasyon sağlandı.

Platformun hazırlık sürecinde günlük ortalama 6 kilometre kablolama gerçekleştirildi ve toplam 642 kilometre elektrik kablosu kullanıldı. Yaklaşık 30 kilometre borulama yapıldı ve çalışmalarda toplamda yaklaşık 7 bin kişi görev aldı. Ağustos 2026'da platforma monte edilen alev kulesi, 96 metre yüksekliğinde, yaklaşık 65 metrekare taban alanına sahip ve 260 ton ağırlığında olarak platformdaki yerine başarıyla yerleştirildi.

üretim kapasitesi ve ekonomik etkileri:

Osman Gazi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yerli doğal gaz üretimini günlük 9,5 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe çıkaracak. Halihazırda yerli gaz kullanan 4 milyon hane sayısı, platformun devreye girmesiyle 8 milyona yükselecek. Günlük üretilecek gazın bugünkü fiyatlarla değeri yaklaşık 10 milyon dolar olarak hesaplanırken, platformun Türkiye ekonomisine yıllık katkısı 3,5 milyar dolar olarak öngörülüyor.

140 kişilik personel kapasitesine sahip Osman Gazi, karadan yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta 7/24 esaslı olarak 20 yıl boyunca görev yapacak ve işlendiği şekliyle doğal gazı ulusal şebekeye iletecek. Platformun göreve uğurlanmasının ardından bu yıl sonunda alev kulesinden ilk gaz yakılacak ve üretime 2027 başında başlanması planlanıyor; böylece Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci fazı tamamlanmış olacak.

Bakan Alparslan Bayraktar sosyal medya paylaşımında Osman Gazi'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi yolunda tarihî değer taşıdığını vurguladı ve platformun ülke için önemini belirterek 'Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun' mesajını paylaştı.

Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi görev yerine uğurlanıyor