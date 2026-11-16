Aydın'ın Çeştepe Mahallesi'ne spor üssü: 4 bin kişilik salon ve 65 yataklı sporcu merkezi

Aydın'ın Çeştepe Mahallesi'ne spor üssü kuruluyor

Çeştepe Mahallesi'nde devam eden çalışmalarla kentin spor altyapısı güçlendiriliyor. Tamamlandığında kompleks, 4 bin kişilik spor salonu ile birlikte 65 yatak kapasiteli Sporcu Eğitim Merkezi'ni barındıracak ve farklı branşlara yönelik tesislerle dikkat çekecek.

Çalışmaların son durumunu yerinde inceleyen Vali Dr. Osman Varol, şantiyede yetkililerden bilgi aldı ve inşaat faaliyetlerini takip etti. Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından tesisin sadece salon değil, çok yönlü bir spor merkezi olarak hizmet vereceğini belirtti.

kompleksin özellikleri:

Proje kapsamında, Sporcu Eğitim Merkezi'nin yanı sıra atış poligonu, tırmanma duvarı, antrenman salonları ve fitness salonları yer alacak. Tesislerin farklı spor branşlarında faaliyet gösteren sporcuların eğitim ve antrenman ihtiyaçlarına cevap vermesi hedefleniyor.

hedef ve beklentiler:

Yetkililer, Çeştepe Spor Kompleksi'nin tamamlandığında Aydın için önemli bir spor merkezi olacağını ve kentin spor altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurguluyor. Kompleksin, bölgedeki sporcu yetiştirme ve antrenman imkânlarını artırması bekleniyor.

AYDIN'IN ÇEŞTEPE MAHALLESİ'NDE YAPIMI DEVAM EDEN SPOR YATIRIMLARIYLA KENTİN SPOR ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİRKEN, 4 BİN KİŞİLİK SPOR SALONU VE 65 YATAK KAPASİTELİ SPORCU EĞİTİM MERKEZİ'Nİ BÜNYESİNDE BARINDIRACAK ÇEŞTEPE SPOR KOMPLEKSİ'NDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.