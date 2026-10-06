Aydın'ın sporcusu Elifnaz Köseoğlu +73 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu

Elifnaz Köseoğlu'ndan Aydın'a şampiyonluk

Ordu'da düzenlenen Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor sporcusu Elifnaz Köseoğlu, +73 kilogram kategorisinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Ringe çıktığı her karşılaşmada üstün bir mücadele sergileyen Köseoğlu, tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu unvanını kazandı.

Şampiyonadaki performans:

Köseoğlu, turnuva boyunca teknik kontrol ve etkili vuruşlarla rakiplerinin üstesinden geldi. Aydın Büyükşehir Belediyespor formasıyla mücadele eden sporcuya maç esnasında sergilenen disiplin ve savunma-tok stratejisi öne çıktı. Organizasyonda yaşanan çekişmeli karşılaşmalar arasında Köseoğlu'nun istikrarlı oyun anlayışı belirleyici oldu.

Uluslararası temsil hakkı:

Bu başarıyla birlikte Elifnaz Köseoğlu, Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti. Kulübü ve destekçileri tarafından memnuniyetle karşılanan şampiyonluk, Aydınlı sporcu için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Turnuvada elde edilen bu sonuç, Köseoğlu'nun kariyerinde yeni hedeflere yönelmesini sağlayacak bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor ve sporcunun hazırlık süreçleri artık Avrupa müsabakalarına odaklanacak şekilde planlanacak.

ORDU'DA DÜZENLENEN ŞAMPİYONADA RİNGE ÇIKAN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR SPORCUSU ELİFNAZ KÖSEOĞLU, TÜM RAKİPLERİNİ MAĞLUP EDEREK TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.