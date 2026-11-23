Aydın Çıldır Havalimanı'nda son durum

Aydın Çıldır Havalimanı çalışmalarının 2028 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak yolcu taşımacılığına açılacağı öğrenildi. Konuya ilişkin açıklamayı yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, altyapı inşaatı ihalesinin bu takvime göre yapıldığını belirtti.

Projede gelinen aşama, kent ve bölge ulaşımı açısından dönüştürücü bir adım olarak değerlendiriliyor. Havalimanının devreye girmesiyle ulaşım ağında yeni bağlantılar oluşması ve bölgeye erişimin kolaylaşması bekleniyor.

İhale ve destek:

Başkan Çerçioğlu, ihalenin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: "Aydınımızın geleceğine değer katacak Aydın Çıldır Havalimanı Projesi Altyapı İnşaatı ihalesi 2028 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmak üzere yapıldı." Ayrıca Çerçioğlu, proje sürecine verdikleri destek nedeniyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere ilgili tüm kurum ve kişilere şükranlarını iletti.

Şehrin geleceğine yansıması:

Yerel yönetim perspektifinden bakıldığında, yeni havalimanı projesi ekonomik hareketliliği artırma, turizm ve ticaret bağlantılarını güçlendirme potansiyeline sahip. Yetkililer, "Ankara’nın gücünü Aydın’ın enerjisiyle buluşturarak şehrimize değer katmaya, hemşehrilerimiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" mesajını veriyorlar.

İhale takvimi ve açıklanan hedef tarih, proje paydaşları için yol haritası niteliğinde. Sürecin ilerleyişi ve uygulama aşamasındaki adımlar, hem yerel hem de bölgesel planlamada belirleyici olacak.

Yetkililer, projenin planlandığı takvimde tamamlanması için koordinasyonun sürdüğünü vurguluyor ve önümüzdeki dönemde ihalenin ve altyapı çalışmalarının takibine ilişkin bilgi akışının devam edeceğini belirtiyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI PROJESİ ALTYAPI İNŞAATI İHALESİ 2028 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE TAMAMLANMAK ÜZERE YAPILDIĞINI İFADE ETTİ.