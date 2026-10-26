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Aydınlı gençlerden Kütahya'da üç renkli zafer

Kütahya'da düzenlenen İller Arası Yıldızlar Taekwondo Cumhuriyet Kupası'nda Aydınlı sporcular 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronzla genel klasman şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aydınlı gençlerden Kütahya'da üç renkli zafer

Aydınlı gençlerden Kütahya'da üç renkli zafer

Kütahya'da organize edilen İller Arası Yıldızlar Taekwondo Cumhuriyet Kupasında Aydın ekibi önemli bir başarıya imza attı. Turnuvaya 50'yi aşkın kulüp katılırken, Aydınlı sporcular elde ettikleri derecelerle genel klasmanda birinciliği alan ekip oldu.

madalya dağılımı:

Yarışlarda Aydınlı sporcular toplam 8 madalya kazandı. Elde edilen dereceler 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz şeklinde kaydedildi; bu sonuç ekip puanlamasında Aydın'ı şampiyonluğa taşıdı.

kurumun tebriki:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarı gösteren sporcuları ve ailelerini tebrik etti ve sporcuların gelecek yarışlarda da başarılarının devamını diledi. Kulüp ve antrenörlerin katkısının vurgulandığı açıklamada, gençlerin ulusal arenada temsil gücünün arttığına dikkat çekildi.

KÜTAHYA’DA DÜZENLENEN İLLER ARASI YILDIZLAR TAEKWONDO CUMHURİYET KUPASI’NDA 50’Yİ AŞKIN KULÜBÜN...

KÜTAHYA’DA DÜZENLENEN İLLER ARASI YILDIZLAR TAEKWONDO CUMHURİYET KUPASI’NDA 50’Yİ AŞKIN KULÜBÜN KATILDIĞI ORGANİZASYONDA AYDINLI SPORCULAR, 4 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 3 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 8 MADALYA KAZANARAK GENEL KLASMAN ŞAMPİYONU OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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