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Aydınlı hekim Ahmet Çakaloğlu, şubat'ta aile trajedisi yaşamıştı; tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Aydın'da görev yapan Dr. Ahmet Çakaloğlu, İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi görürken vefat etti; şubat'ta anne ve babasını kaybetmişti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydınlı hekim Ahmet Çakaloğlu, şubat'ta aile trajedisi yaşamıştı; tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Aydınlı hekim Ahmet Çakaloğlu, şubat'ta aile trajedisi yaşamıştı; tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Dr. Ahmet Çakaloğlu, Aydın Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde aile hekimi olarak görev yapıyordu. Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Vefatı, kentteki sağlık camiasında derin üzüntüye yol açtı.

sağlık müdürlüğünden başsağlığı mesajı:

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Dr. Eser Şenkul aracılığıyla merhum hekime Allah'tan rahmet dilendi ve ailesine, yakınlarına ile sağlık çalışanlarına başsağlığı temennisinde bulunuldu. Çakaloğlu'nun hizmetleri ve meslektaşları üzerindeki etkisi açıklamada vurgulandı.

anne ve babasının öldürülmesi ve soruşturma:

Dr. Çakaloğlu'nun anne ve babası Turgut ve Nuran Çakaloğlu, geçtiğimiz Şubat ayında Efeler ilçesindeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan H.A. ifadesinde, hırsızlık amacıyla girdiği evde yaşlı çiftin kendisine tepki göstermesi üzerine cinayeti işlediğini itiraf etti. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çakaloğlu'nun vefatı, hem yakın çevresinde hem de görev yaptığı sağlık kurumlarında yas havası oluşturdu; aileye ve meslektaşlarına destek mesajları iletildi.

DR. AHMET ÇAKALOĞLU

DR. AHMET ÇAKALOĞLU

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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