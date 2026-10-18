Zonguldak'ta 24 saatte 150 kilogramı aşan yağışın ardından vali uyardı

Ana gelişme:

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve şiddetli yağışların ardından Çaydamar Mahallesi ve Elvanpazarcık beldesinde incelemelerde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, ilin son 24 saatlik dönemde 150 kilogramın üzerinde yağış aldığı bilgisini paylaşarak, şu ana kadar ciddi bir can kaybı veya ağır yaralanma olmadığını söyledi.

sahada durum ve müdahaleler:

Vali, yağışın özellikle Kilimli ilçesinde yoğunlaştığını, merkez, Kozlu ve Karadeniz Ereğli ilçelerinin de olumsuz etkilendiğini belirtti. Sahada DSİ, belediyeler, Karayolları, jandarma, emniyet, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ilgili tüm kurumların görev yaptığını; tüm makinelerin dağıtılmış ve hazır bekletildiğini vurguladı. Vali, 'Bütün ekiplerimiz ayakta, bütün makineler sahaya dağıtılmış vaziyette' ifadeleriyle koordinasyonun sağlandığını aktardı.

Ayrıca 112 çağrı merkezine gelen ihbarların bulunduğu, ancak şu ana kadar ciddi mahsur kalma vakalarının görülmediği, yolların su altında kalan bölümlerinin ve kabarmış derelerin can güvenliği açısından yakından izlendiği bildirildi. Yetkililer, olası müdahalelere hızlı yanıt için hasar tespit ve temizlik çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğünü kaydetti.

dere ıslahı ve uzun vadeli planlar:

Elvanpazarcık beldesi Hayat Mahallesi'nde yaşanan su baskınında mevcut kapalı kesit dere ıslahının yoğun yağışı taşımakta yetersiz kaldığı, taşan suların iş yerlerine zarar verdiği bildirildi. Vali Hacıbektaşoğlu, DSİ Bölge Müdürlüğü ve ilgili şube müdürlüklerinin sahada durum tespiti yapacağını ve geleceğe dönük projelendirme çalışmalarıyla ıslahın uzun dönem debilerine göre yeniden planlanacağını açıkladı.

Vali, Zonguldak'ın coğrafi yapısı nedeniyle heyelan ve taşkın riski yüksek iller arasında olduğunu hatırlatarak son üç-dört yılda yapılan taşkın koruma yapıları, tersip bentleri, taşkın koruma duvarları ve dere ıslahı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Karayolu ve demiryolu geçitlerinde menfez kesitlerinin de gözden geçirildiğini ve belediye altyapı projelerinin takip edildiğini ekledi.

vatandaşlara uyarı:

Vali Hacıbektaşoğlu, meteorolojik uyarılara vatandaşların büyük ölçüde uyduğunu, araç ve yaya hareketliliğinin azaldığını ifade ederek riskli bölgelerden uzak durulmasını istedi. 'Özellikle heyelanlardan, kaya düşmelerinden, taşkınlardan, taşkına maruz olabilecek yerlerden yaklaşılmaması, mümkün olduğu kadar hareketimizin kısıtlanması çok önemli' diye konuştu. Yetkililer, vatandaşların ilave tehlikelere karşı uyarılara devam etmesini ve yetkili kurumların yönlendirmelerine riayet etmesini talep ediyor.

Valilik ekipleri, yağış kütlesinin doğuya doğru hareket ettiğini ve önümüzdeki saatlerde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtirken, hasar tespit çalışmalarının sürdürülüp acil müdahale gerektiren yerlerde temizlik ve onarım işlerine hızlıca başlanacağı bilgisini paylaştı.

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, KENTTE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN ÇAYDAMAR MAHALLESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.