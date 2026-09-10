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Aydıntepe merkez camii'nin temeli dualarla atıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen törende Aydıntepe Merkez Camii'nin temeli Kur'an-ı Kerim ve dualarla atıldı; protokol ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aydıntepe merkez camii'nin temeli dualarla atıldı

tören detayları:

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, yeni yapılacak Merkez Camii için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi ve temel atma işlemi hep birlikte gerçekleştirildi. Katılımcılar, caminin ilçeye sağlayacağı sosyal ve ibadi katkılardan söz etti.

valinin mesajı:

Törende konuşan Vali Mustafa Eldivan, camilerin yalnızca ibadet yeri olmadığını, aynı zamanda birlik ve dayanışmayı güçlendiren, çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlayan kurumlar olduğunu vurguladı.

Eldivan, Aydıntepe Merkez Camii'nin inşasının ilçeye önemli bir kazanım getireceğini belirterek, caminin Aydıntepe halkına ve gelecek nesillere hayırlı hizmetler sunmasını diledi.

YDINTEPE MERKEZ CAMİİ’NİN TEMELİ ATILDI

YDINTEPE MERKEZ CAMİİ’NİN TEMELİ ATILDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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