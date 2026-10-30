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Kartal'da 29 ekim coşkusu meşaleler ve Selçuk Balcı konseriyle taçlandı

Kartal'da 29 ekim için Kazım Meydanı'ndan başlayan fener alayı Kartal Meydanı'nda sona erdi; akşam Selçuk Balcı konseriyle Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:45

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kartal'da 29 ekim coşkusu meşaleler ve Selçuk Balcı konseriyle taçlandı

Kartal'da bayram yürüyüşü ve konser coşkusu

Kartal'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, yerel halkın geniş katılımıyla gerçekleşti. Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayan fener alayı yürüyüşü, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşlarla birlikte Kartal Meydanı'nda sona erdi.

fener alayı yürüyüşü:

Yürüyüşe Kartal Belediyesi ev sahipliği yaptı; etkinlikte Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de hazır bulundu. Meşaleler ve bayraklarla renklenen kortej boyunca katılımcılar Cumhuriyet coşkusunu yüksek sesle dile getirdi.

Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada Cumhuriyetin gençlerin elinde yükseleceğini vurgulayarak, Cumhuriyet payidar kalacak, gençlerin elinde yükselecek. Yarınlar için umutsuz olmaya hiç gerek yok. Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. Kimse umudunu kaybetmesin ifadelerini kullandı.

selçuk balcı konseri ve halkın tepkisi:

Yürüyüşün ardından sahne alan Selçuk Balcı, sevilen şarkılarını seslendirerek akşamın ritmini belirledi. Konser boyunca vatandaşlar şarkılara eşlik etti ve kutlama atmosferi konser alanında da sürdü.

Etkinliğe katılan vatandaşlar organizasyon için belediyeye teşekkür etti. Sevinç Duran güzel organizasyon dolayısıyla belediye başkanına teşekkür ederken Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Sevim Adanalı şehitleri anarak Onların verdiği büyük özveri ve kanlarıyla bu vatan kazanıldı. Çok güzel bir Cumhuriyetimiz var. Kartal Belediyesi’ne bu etkinlikleri için teşekkür ediyorum dedi. Hatice Çakgöz ve Nuray Özgüven de organizasyonu çok beğendiklerini belirterek belediyeye teşekkürlerini iletti.

Gün boyunca süren etkinlikler, Kartal'da milli bayramlara verilen önemin ve toplumun ortak kutlama geleneğinin devam ettiğini gösterdi. Katılımcılar, hem yürüyüşte hem de konserde bir arada olmanın verdiği birlik duygusunu yoğun biçimde yaşadı.

SELÇUK BALCI KONSERİNDE VATANDAŞLAR CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUNU YAŞADI.

SELÇUK BALCI KONSERİNDE VATANDAŞLAR CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUNU YAŞADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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