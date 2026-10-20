Başiskele’de mahalle mahalle yardım: gönül bağı ekipleri sel mağdurlarını yerinde dinledi

Başiskele'de saha çalışmaları:

Başiskele Belediyesi Gönül Bağı ekipleri, sağanağın ardından sel ve su baskınlarından etkilenen mahallelerde hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşlarla yüz yüze görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve yaşanan mağduriyet ile öncelikli ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Bu çalışma, afet sonrası hızlı müdahale ve iletişimi güçlendirmek amacıyla sahada doğrudan temas kurma prensibiyle yürütüldü.

ziyaret edilen mahalleler ve site adresleri:

Ekipler, Yeniköy Merkez, Barbaros, Doğantepe ve Şehit Ekrem mahallelerinde saha çalışması yaptı. Yeniköy Merkez Mahallesi'ndeki Gözdem 1 Sitesi ile Çankaya İnşaat Evleri'nde görüşmeler gerçekleştirildi; Gözdem 1 Sitesi'ne iki ayrı ziyaret yapıldı.

Barbaros Mahallesi'nde İsra Sitesi ve Venedik Evleri ziyaret edilirken, Doğantepe Mahallesi'nde Doğantepe Konakları, Doğantepe Camii lojmanı ve çevresindeki haneler incelendi. Şehit Ekrem Mahallesi'ndeki Almina Villaları da ekiplerin uğradığı noktalardan oldu.

taleplerin iletilmesi ve takip süreci:

Ziyaretlerde kaydedilen sorun ve ihtiyaçlar, ilgili belediye birimlerine iletilmek üzere not alındı ve değerlendirmeye alındı. Ekipler, taleplerin önceliklendirilmesi ve gereken müdahalelerin planlanması için raporlama yaptı.

Gönül Bağı ekiplerinin ilçedeki 37 mahallede sürdürdüğü hane ziyaretlerinin, selden etkilenen vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve ihtiyaçları belirlemek amacıyla devam ettiği bildirildi. Bu ziyaretler, yerinde tespit ve hızlı yönlendirme ile vatandaşların mağduriyetinin azaltılmasını hedefliyor.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ GÖNÜL BAĞI EKİPLERİ, SAĞANAĞIN ARDINDAN SEL VE SU BASKINLARINDAN ETKİLENEN MAHALLELERDE HANE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİREREK VATANDAŞLARIN SORUN VE İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ.