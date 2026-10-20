Kayseri gastronomi günleriyle kent mutfak mirasını geleceğe taşıyor

Kayseri'de gastronomi mirasının dört günlük şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dördüncü Kayseri Gastronomi Günleri, 22-25 Ekim 2026 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla planlanan organizasyonun hedefi, kentin zengin mutfak kültürünü koruyup gelecek kuşaklara aktarmak, yerel ürünlerin bilinirliğini artırmak ve Kayseri'nin gastronomi turizmindeki marka değerini güçlendirmektir.

Programın öne çıkan etkinlikleri:

Etkinlik dört gün boyunca paneller, söyleşiler, uygulamalı atölyeler, yemek yarışmaları ve çocuk etkinlikleri ile zengin bir program sunacak. Organizasyonun ilk günü stant kurulumları ve yöresel ürün satışlarıyla başlayacak; sonraki günlerde ise ziyaretçiler farklı lezzetleri keşfetme ve üreticilerle bir araya gelme imkânı bulacaklar. Programda yerel ürünlerin turizmde kullanımı, Kayseri mutfağının uluslararası tanıtımı, gastronomide kadın girişimciliği, yerel işletmelerde markalaşma ve gastronomi turizminin geliştirilmesi gibi başlıklar ele alınacak.

Alanında uzman akademisyenler, şefler, sektör temsilcileri ve girişimciler düzenlenecek panellerde bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Uygulamalı atölyeler, geleneksel tariflerin modern sunumlarla yeniden yorumlanmasına olanak tanırken, çocuklara yönelik tiyatro gösterileri ve atölyeler de ailenin tüm bireylerine hitap edecek etkinlikler arasında yer alıyor.

1 tonluk geleneksel ikram ve açılış programı:

Organizasyonun 23 Ekim Cuma günündeki programında saat 13.30'da kortej yürüyüşü, saat 14.00'te resmî açılış töreni planlanıyor. Aynı gün saat 16.00'da gerçekleştirilecek imza yemeği kapsamında, Kayseri'nin tescilli geleneksel lezzetlerinden 1 ton börek aşı çorbası vatandaşlara ikram edilecek. Bu özel servis, Kayseri'nin köklü yemek kültürünün geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlama amacıyla organizasyonun dikkat çeken etkinliklerinden biri olacak.

Şefler ve özel sunumlar:

Gastronomi dünyasının tanınmış isimleri etkinlikte söyleşi ve atölyelerle bulunacak. MasterChef Türkiye'den Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve eski jüri üyesi Hazer Amani'nin yanı sıra Rafet İnce, Yunus Emre Akkor, Eyüp Kemal Sevinç, Cüneyt Asan, Doğa Çitçi ve Asuman Kerkez gibi şefler programda yer alacak. Somer Sivrioğlu'nun "Yağlama", Mehmet Yalçınkaya'nın "Tepsi Mantısı" ve Hazer Amani'nin "Pöç Taco ve Pöçlü Nohutlu Gacer Pilavı" sunumları etkinliğin öne çıkan uygulamalı gösterimleri arasında bulunuyor.

Ünlü şeflerin yanı sıra sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan influencer'lar da etkinlik süresince Kayseri mutfağının tanıtımına destek verecek paylaşımlar yapacak. Bu sayede yerel tatların ve üreticilerin görünürlüğü artırılacak, gastronomi değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşması hedeflenecek.

Yarışmalar ve katılımcı profili:

Kayseri Gastronomi Günleri, genç yetenekleri ve farklı kesimleri bir araya getirecek yarışmalarla da dikkat çekiyor. Liseler ve üniversiteler arasında düzenlenecek bireysel ve ekip yemek yarışmalarında genç şef adayları hünerlerini sergileyecek. Ayrıca ev hanımlarının katılacağı yöresel yemek yarışması, anne-çocuk yemek yarışması ve özel ihtiyaçlı çocuklara yönelik yarışmalar gibi etkinlikler sayesinde gastronominin birleştirici gücü ön plana çıkarılacak.

Etkinlik boyunca kurulacak stantlarda Kayseri'nin pastırmalı ve mantılı lezzetleri, yağlama, Yamula patlıcanı ve gacer unu ile hazırlanan tatlılar gibi kentin mutfak kültürünü yansıtan ürünler ziyaretçilerle buluşacak. Bu stantlar hem yerel üreticilerin görünürlüğünü artıracak hem de ziyaretçilere doğrudan alışveriş ve tadım imkânı sağlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen dört günlük bu program, kentin tarihinden ve üretim geleneğinden beslenen gastronomi zenginliğini ulusal ölçekte öne çıkarmayı amaçlıyor. Kayseri Gastronomi Günleri, geleneksel lezzetlerin korunması, yerel işletmelerin güçlendirilmesi ve gastronomi turizminin gelişimine katkı sunma hedeflerini kültürel tanıtım, üretim ve turizm ekseninde bir araya getirerek ziyaretçilerine kapsamlı bir deneyim sunacak.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 4’ÜNCÜ KAYSERİ GASTRONOMİ GÜNLERİ, 22-25 EKİM TARİHLERİ ARASINDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK. ÜNLÜ ŞEFLER, YÖRESEL LEZZETLER, GASTRONOMİ ATÖLYELERİ VE YEMEK YARIŞMALARININ YER ALACAĞI ORGANİZASYONDA, KAYSERİ’NİN TESCİLLİ LEZZETLERİNDEN 1 TON BÖREK AŞI ÇORBASI DA VATANDAŞLARA İKRAM EDİLECEK.