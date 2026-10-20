Muğla'da 'İyilik Var' projesi için kurumlar arası dayanışma ağı güçlendiriliyor

Toplantı değerlendirmesi:

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı, 'İyilik Var' Projesi kapsamında kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması amacıyla toplandı. Toplantı, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk başkanlığında yürütüldü.

Katılımcılar ve temsilciler:

Toplantıya il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) İl Müdürü İbrahim Ertaş katıldı. Katılımcılar, proje uygulamalarında görev ve sorumlulukların netleştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulundu.

Gündem ve hedefler:

Görüşmelerde, yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi için somut adımlar tartışıldı. Projenin daha geniş kitlelere ulaştırılması, toplumsal dayanışma bilincinin artırılması ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerin etkinleştirilmesi öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı.

Katılımcılar, bilgilendirme faaliyetleri, ortak saha çalışmaları ve mevcut destek mekanizmalarının etkin kullanımı gibi uygulamalara ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca kurumlar arası iletişimin hızlandırılmasına yönelik izleme ve raporlama mekanizmalarının kurulması önerildi.

Toplantının, 'İyilik Var' Projesi kapsamında koordinasyonun artırılmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi. Yetkililer, alınan kararların uygulamaya geçirilmesiyle desteklerin ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkili ulaşmasının amaçlandığını ifade etti.

MUĞLA’DA "İYİLİK VAR" PROJESİ İÇİN KOORDİNASYON TOPLANTISI