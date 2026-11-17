Kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kaymakam Deniz Yıldırım başkanlığında yapıldı. Toplantıda ilçeye bağlı köylerin mevcut ihtiyaçları, yürütülen ve planlanan projeler ile muhtarların ilettiği talepler gündeme getirildi.

gündem ve değerlendirmeler

Toplantıda, köylere yönelik hizmetlerin hangi alanlarda yoğunlaştırılabileceği üzerine değerlendirmeler yapıldı. Muhtarlar söz alarak köylerindeki öncelikleri ve vatandaşlardan gelen talepleri paylaştı; katılımcılar arasında fikir alışverişi sağlandı. Yapılan görüşmelerde önerilerin hizmet sürecine nasıl yansıtılacağı konusu ön plana çıktı.

gelecek süreç ve uygulama sözü

Komisyon ve birim yetkilileri, toplantıda dile getirilen önerilerin kayıt altına alınacağını ve planlama aşamasında dikkate alınacağını belirtti. Toplantı, köy ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi ve muhtarların taleplerinin hizmet programına dahil edilmesi yönünde mutabakatla sonlandı.

AYDINTEPE’DE KÖYLERE SUNULACAK HİZMETLER MASAYA YATIRILDI