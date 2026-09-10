Dolar 48,4914 +0,01%
Euro 56,5697 +0,12%
Bist 14.461,57 -0,30%
Altın Gram 6.916,34 -0,55%
EUR/USD 1,1643 +0,03%
Brent Petrol 102,06 +0,84%
--°

Aydıntepe'de öğretmen görüşleri doğrultusunda 2026-2027 yol haritası hazırlandı

Aydıntepe'de Metin Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen 2026-2027 zümre toplantısında projeler, uygulama planları ve öğretmen görüşleri değerlendirildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Aydıntepe'de öğretmen görüşleri doğrultusunda 2026-2027 yol haritası hazırlandı

Aydıntepe'de yeni eğitim yılı hazırlıkları zümre toplantısıyla sürdü

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Aydıntepe ilçesinde düzenlenen sene başı zümre toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin başkanlık etti. Toplantıda, ilçedeki okullarda yürütülecek çalışmaların planlaması ve uygulanacak projeler kapsamlı biçimde ele alındı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hedefler:

Katılımcılar, eğitim döneminde öncelikli olarak uygulanacak faaliyetlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda şekillendirilmesi üzerinde durdu. Toplantıda, programların okul düzeyinde nasıl hayata geçirileceği, öğretim süreçlerinin planlanması ve izleme-değerlendirme esasları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Öğretmen görüşleri ve yerel öncelikler:

Toplantıda öğretmenlerin görüş ve önerileri dinlendi; uygulama önerileri ve proje fikirleri değerlendirmeye alındı. İlçe yönetimi ve öğretmenler arasında yürütülen bu görüş alışverişinin, yerel ihtiyaçlara uygun ve uygulanabilir adımların belirlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Toplantı sonunda, yeni döneme ilişkin planların okullarda koordineli biçimde uygulanması, proje ve faaliyetlerin takip edilmesi ile öğretmen önerilerinin süreçlere dahil edilmesi kararları öne çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hazırlanan yol haritasının uygulanması için önümüzdeki dönemde atılacak adımları hayata geçirecek.

AYDINTEPE’DE YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ ZÜMRE TOPLANTISI YAPILDI

AYDINTEPE’DE YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ ZÜMRE TOPLANTISI YAPILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Darıca'da 2027 YKS hazırlıkları başladı: mezunler sınıf belirleme sınavında
images

Sürdürülebilirlikte yetkinlik geliştiriliyor: SOCAR Türkiye ve İTÜ sertifika pro...
images

Patnos'ta okula dönüş hazırlıkları kırtasiye ve giyimde yoğunluk yarattı
images

Niğde merkezinden Türkiye üçüncülüğü: emekle yükselen başarı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Süper Lig 5. hafta maçlarında düdüğü hangi hakemler çalacak

Malatya havalimanı ağustosta 75 bin 32 yolcuyla iç hat yoğunluğunu sürdürdü

Darıca'da 2027 YKS hazırlıkları başladı: mezunler sınıf belirleme sınavında

Koruyucu sağlık hizmetlerini halka taşımak için fuar fırsatı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı