Aydıntepe'de öğretmen görüşleri doğrultusunda 2026-2027 yol haritası hazırlandı

Aydıntepe'de yeni eğitim yılı hazırlıkları zümre toplantısıyla sürdü

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Aydıntepe ilçesinde düzenlenen sene başı zümre toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin başkanlık etti. Toplantıda, ilçedeki okullarda yürütülecek çalışmaların planlaması ve uygulanacak projeler kapsamlı biçimde ele alındı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hedefler:

Katılımcılar, eğitim döneminde öncelikli olarak uygulanacak faaliyetlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda şekillendirilmesi üzerinde durdu. Toplantıda, programların okul düzeyinde nasıl hayata geçirileceği, öğretim süreçlerinin planlanması ve izleme-değerlendirme esasları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Öğretmen görüşleri ve yerel öncelikler:

Toplantıda öğretmenlerin görüş ve önerileri dinlendi; uygulama önerileri ve proje fikirleri değerlendirmeye alındı. İlçe yönetimi ve öğretmenler arasında yürütülen bu görüş alışverişinin, yerel ihtiyaçlara uygun ve uygulanabilir adımların belirlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Toplantı sonunda, yeni döneme ilişkin planların okullarda koordineli biçimde uygulanması, proje ve faaliyetlerin takip edilmesi ile öğretmen önerilerinin süreçlere dahil edilmesi kararları öne çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hazırlanan yol haritasının uygulanması için önümüzdeki dönemde atılacak adımları hayata geçirecek.

AYDINTEPE’DE YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ ZÜMRE TOPLANTISI YAPILDI