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Sürdürülebilirlikte yetkinlik geliştiriliyor: SOCAR Türkiye ve İTÜ sertifika programını tamamladı

SOCAR Türkiye ve İTÜ iş birliğiyle düzenlenen Sürdürülebilirlik Sertifika Programı ilk dönemini tamamladı; 9 modül, çevrimiçi ve yüz yüze oturumlar yer aldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sürdürülebilirlikte yetkinlik geliştiriliyor: SOCAR Türkiye ve İTÜ sertifika programını tamamladı

program özeti:

SOCAR Türkiye ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen Sürdürülebilirlik Sertifika Programının ilk dönemi tamamlandı. Programın kapanış ve sertifika töreni, SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik, enerji sektöründe süregelen dönüşümün gerektirdiği yeni yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanan bir ortaklık olarak öne çıktı.

program yapısı ve hedef kitlesi:

Program, 4-10 yıllık deneyime sahip orta ve üst düzey profesyonellere yönelik tasarlandı ve 9 modül halinde sunuldu. İçerik; enerji dönüşümü, karbon yönetimi, yeşil finans, raporlama standartları ve sürdürülebilirlik yönetişimi gibi alanları kapsadı. Eğitim ve değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, SOCAR Türkiye ve İstanbul Teknik Üniversitesi imzalı başarı sertifikası almaya hak kazandı.

eğitim formatı ve uygulama odaklı oturumlar:

Program, İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi koordinasyonunda yürütüldü. Akademik oturumlar İTÜ öğretim üyeleri tarafından verilirken, endüstri oturumlarına şirket yöneticileri ve sektör profesyonelleri katkı sundu; böylece katılımcılar güncel akademik yaklaşımları sektör uygulamalarıyla birlikte değerlendirme fırsatı buldu. Çevrimiçi olarak yürütülen modüllerin yanında programın açılış ve kapanış panelleri yüz yüze gerçekleştirildi ve uygulama odaklı tartışmalara olanak tanındı.

sertifika töreni ve kitap lansmanı:

Sertifika töreninin ardından liman süreçlerine ilişkin bir yayın lansmanı da yapıldı. "Liman Gelir Hesapları" adlı kitabın yazarları, SOCAR Terminal CFO’su Kutlu Vardar ve SOCAR Terminal Ticari Alacaklar Müdürü Mehmet Dağduran oldu. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi öğretim üyelerinin katkılarıyla hazırlanan eser, liman süreçlerinde rol alan paydaşlar için rehber niteliği taşıyor; hem teorik bilgileri hem de sahada karşılaşılan uygulamaları, sık yapılan hataları ve yönetilmesi gereken riskleri ele alıyor.

SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov törende, enerji sektöründeki çok boyutlu dönüşümün başarıya ulaşmasında nitelikli insan kaynağının önemine vurgu yaptı. İTÜ ile gerçekleştirilen programın, akademinin bilgi birikimini sektör deneyimiyle bir araya getirerek profesyonellerin geleceğin ihtiyaçlarına yönelik yetkinliklerini artırmayı amaçladığı belirtildi. Katılımcıların edindikleri bilgi ve deneyimle sürdürülebilirlik dönüşümüne katkı sunmaları hedefleniyor.

İTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN MANDAL (SOLDA), SOCAR TÜRKİYE CEO’SU ELCHİN IBADOV(SAĞDA)

İTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN MANDAL (SOLDA), SOCAR TÜRKİYE CEO’SU ELCHİN IBADOV(SAĞDA)

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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