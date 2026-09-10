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Patnos'ta okula dönüş hazırlıkları kırtasiye ve giyimde yoğunluk yarattı

Patnos'ta yeni eğitim yılı öncesi veliler kırtasiye ve giyim mağazalarına yöneldi; esnaf alışveriş artışı ve bütçe endişesini dile getirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Patnos'ta okula dönüş hazırlıkları kırtasiye ve giyimde yoğunluk yarattı

Patnos'ta hazırlıklar hızlandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okula dönüş hareketliliği başladı. İlçe merkezinde kırtasiye ve giyim mağazalarının önünde yoğunluk gözlenirken, veliler çocuklarının eksiklerini tamamlamak için alışverişe çıktı.

okul malzemelerinde öncelik:

Okulların açılmasına sayılı günler kala aileler çanta, defter, kalem, silgi gibi temel ihtiyaçları temin etmeye çalışıyor. Veliler, her yıl okul ihtiyaçlarının önemli bir bütçe oluşturduğunu belirterek, özellikle kırtasiye ve okul kıyafetlerindeki fiyatların aile bütçesini zorladığını ifade etti.

esnafın değerlendirmesi:

Kırtasiye ve giyim esnafı, okul alışverişlerinin başlamasıyla birlikte işlerin hareketlendiğini söyledi. Esnaf, gelen müşterilerin daha çok fiyatı uygun ürünleri tercih ettiğini ve talepte artış olduğunu aktarırken, stoklarda hızlı tükenmeler görüldüğünü belirtti.

Veliler eksiklerini tamamlamaya çalışırken, esnaf da artan talebe göre raflarını düzenliyor. Patnos'taki bu hareketlilik, yeni eğitim yılı öncesi yerel ekonomide kısa vadeli bir canlanma sağlıyor.

AĞRI’DA OKUL ÖNCESİ ALIŞVERİŞ TELAŞI BAŞLADI

AĞRI’DA OKUL ÖNCESİ ALIŞVERİŞ TELAŞI BAŞLADI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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