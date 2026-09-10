Dolar 48,4920 +0,01%
Euro 56,5549 +0,09%
Bist 14.442,18 -0,44%
Altın Gram 6.919,39 -0,50%
EUR/USD 1,1640 +0,01%
Brent Petrol 102,09 +0,87%
--°

Niğde merkezinden Türkiye üçüncülüğü: emekle yükselen başarı

Niğde Halk Eğitimi Merkezi, "Halk Eğitimi Merkezlerinin Kapasitesinin Artırılması Projesi" değerlendirmesinde 1001 merkez arasında Türkiye 3’üncüsü oldu ve başarıyı çalışanlarına adadı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Niğde merkezinden Türkiye üçüncülüğü: emekle yükselen başarı

niğde halk eğitimi merkezinin ülke çapındaki derecesi

Niğde Halk Eğitimi Merkezi, "Halk Eğitimi Merkezlerinin Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamındaki değerlendirmede ön plana çıkarak önemli bir başarı elde etti. Yapılan sıralamada merkez, Türkiye genelinde değerlendirilen 1001 merkez arasında Türkiye 3’üncüsü olarak gösterildi. Bu derece, kurumun yürüttüğü eğitim faaliyetleri ve hayata geçirilen projelerin somut bir karşılığı olarak değerlendiriliyor.

ödül töreni ve takdim:

Derecelendirme sonuçlarının ardından düzenlenen ödül töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. Niğde Halk Eğitimi Merkezi’ne verilen ödül plaketi, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Cihan Kıvanç tarafından takdim edildi. Törende merkezin başarısı resmiyet kazanırken, şehirde ve kurum çevresinde memnuniyet yarattı.

emek, teşekkür ve gelecek hedefleri:

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, elde edilen derecenin kurum çalışanlarının ortak emeğinin sonucu olduğunu vurguladı. Çetin, "Bu başarı sadece bir derece değil; öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin emeğinin, kursiyerlerimizin azminin, çalışma arkadaşlarımızın gayretinin ve paydaşlarımızın desteğinin ortak eseridir" diyerek teşekkür etti. Ayrıca Çetin, halk eğitimi kurslarının bireylerin hayatında yeni meslekler, umutlar ve değişimler yarattığını belirtti ve bu üçüncülüğü daha büyük hedeflerin başlangıcı olarak gördüklerini; daha fazla kişiye ulaşmayı, üretimi artırmayı ve hayat boyu öğrenme çalışmalarını geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

NİĞDE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TÜRKİYE 3.’SÜ OLDU

NİĞDE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TÜRKİYE 3.’SÜ OLDU

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile okul öncesi yaklaşım akt...
images

Darıca'da 2027 YKS hazırlıkları başladı: mezunler sınıf belirleme sınavında
images

Sürdürülebilirlikte yetkinlik geliştiriliyor: SOCAR Türkiye ve İTÜ sertifika pro...
images

Patnos'ta okula dönüş hazırlıkları kırtasiye ve giyimde yoğunluk yarattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ehliyetsiz uygulama sonrası ölüm: uzmanlardan sağlığı yetkiliye bırakın uyarısı

Anılarıyla birlikte evleri yanan yaşlı çift yardım bekliyor

Yenimahalle'de cadde üzerinde zincirleme kaza: otomobil ters döndü, 1 yaralı

Gediz kavşağında tır ve otomobil çarpıştı; yolculardan biri ağır yaralı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı