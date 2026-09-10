Niğde merkezinden Türkiye üçüncülüğü: emekle yükselen başarı

niğde halk eğitimi merkezinin ülke çapındaki derecesi

Niğde Halk Eğitimi Merkezi, "Halk Eğitimi Merkezlerinin Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamındaki değerlendirmede ön plana çıkarak önemli bir başarı elde etti. Yapılan sıralamada merkez, Türkiye genelinde değerlendirilen 1001 merkez arasında Türkiye 3’üncüsü olarak gösterildi. Bu derece, kurumun yürüttüğü eğitim faaliyetleri ve hayata geçirilen projelerin somut bir karşılığı olarak değerlendiriliyor.

ödül töreni ve takdim:

Derecelendirme sonuçlarının ardından düzenlenen ödül töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. Niğde Halk Eğitimi Merkezi’ne verilen ödül plaketi, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Cihan Kıvanç tarafından takdim edildi. Törende merkezin başarısı resmiyet kazanırken, şehirde ve kurum çevresinde memnuniyet yarattı.

emek, teşekkür ve gelecek hedefleri:

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, elde edilen derecenin kurum çalışanlarının ortak emeğinin sonucu olduğunu vurguladı. Çetin, "Bu başarı sadece bir derece değil; öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin emeğinin, kursiyerlerimizin azminin, çalışma arkadaşlarımızın gayretinin ve paydaşlarımızın desteğinin ortak eseridir" diyerek teşekkür etti. Ayrıca Çetin, halk eğitimi kurslarının bireylerin hayatında yeni meslekler, umutlar ve değişimler yarattığını belirtti ve bu üçüncülüğü daha büyük hedeflerin başlangıcı olarak gördüklerini; daha fazla kişiye ulaşmayı, üretimi artırmayı ve hayat boyu öğrenme çalışmalarını geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

NİĞDE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ TÜRKİYE 3.’SÜ OLDU