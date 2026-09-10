Sahte köpek sesiyle mezarı korudular

Koruma düzeni:

Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Üçpara köyünde, aile büyükleri Dursunali Çiçek için gömülen yeni mezarın başına, ayıların mezarı açmasını engellemek amacıyla bir ses düzeneği yerleştirildi. Mezarın üzerine kalaslardan çatı yapılırken, mezarlığın yanına konuşlandırılan cihazın aralıklı olarak köpek sesi yaydığı bildirildi.

Uygulamanın ayrıntıları:

Yetkililer ve köy sakinleri, bölgede yerleşim yerlerine inen ayılara karşı pratik ve düşük maliyetli çözümlere yöneldiğini belirtiyor. Alanda canlı bir köpek bulunmuyor; koruma, kurulan ses cihazı aracılığıyla sağlanıyor. Sistem, köpek havlamasına benzer sesleri periyotlarla vererek yabani hayvanları mezarlıktan uzak tutmayı hedefliyor.

Bu yöntem, hem mezarın fiziksel olarak korunmasını hem de yakın çevrede yaşayanların olası zarar görmesini önlemeyi amaçlıyor. Köydeki uygulama, ayılarla karşılaşma riskinin arttığı bölgelerde halkın başvurduğu yaratıcı önlemler arasında yer alıyor.

YENİ KAZILAN BİR MEZARIN BAŞINA AYILARIN MEZARI AÇMASINI ENGELLEMEK AMACIYLA KÖPEK SESİ ÇIKARAN SES DÜZENEĞİ KURULDU