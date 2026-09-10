Dolar 48,4920 +0,01%
Euro 56,5549 +0,09%
Bist 14.442,18 -0,44%
Altın Gram 6.919,39 -0,50%
EUR/USD 1,1640 +0,01%
Brent Petrol 102,09 +0,87%
--°

Sahte köpek sesiyle mezarı korudular

Üçpara köyünde aile, ayıların mezarı kazmasını önlemek için mezar başına aralıklı köpek sesi çıkaran bir ses düzeneği kurdu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sahte köpek sesiyle mezarı korudular

Koruma düzeni:

Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Üçpara köyünde, aile büyükleri Dursunali Çiçek için gömülen yeni mezarın başına, ayıların mezarı açmasını engellemek amacıyla bir ses düzeneği yerleştirildi. Mezarın üzerine kalaslardan çatı yapılırken, mezarlığın yanına konuşlandırılan cihazın aralıklı olarak köpek sesi yaydığı bildirildi.

Uygulamanın ayrıntıları:

Yetkililer ve köy sakinleri, bölgede yerleşim yerlerine inen ayılara karşı pratik ve düşük maliyetli çözümlere yöneldiğini belirtiyor. Alanda canlı bir köpek bulunmuyor; koruma, kurulan ses cihazı aracılığıyla sağlanıyor. Sistem, köpek havlamasına benzer sesleri periyotlarla vererek yabani hayvanları mezarlıktan uzak tutmayı hedefliyor.

Bu yöntem, hem mezarın fiziksel olarak korunmasını hem de yakın çevrede yaşayanların olası zarar görmesini önlemeyi amaçlıyor. Köydeki uygulama, ayılarla karşılaşma riskinin arttığı bölgelerde halkın başvurduğu yaratıcı önlemler arasında yer alıyor.

YENİ KAZILAN BİR MEZARIN BAŞINA AYILARIN MEZARI AÇMASINI ENGELLEMEK AMACIYLA KÖPEK SESİ ÇIKARAN...

YENİ KAZILAN BİR MEZARIN BAŞINA AYILARIN MEZARI AÇMASINI ENGELLEMEK AMACIYLA KÖPEK SESİ ÇIKARAN SES DÜZENEĞİ KURULDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeşilyurt belediyesi 31 yks derecesini ödülle taçlandırdı
images

Antalya tarımında COP31'le kalıcı dönüşüm hedefleniyor
images

Uşak’ta kanalizasyon yenileme çalışmalarıyla altyapı güçlendiriliyor
images

Sahil yolunda risk: Van Gölü kıyısında ağır tonaj ve hız endişesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ehliyetsiz uygulama sonrası ölüm: uzmanlardan sağlığı yetkiliye bırakın uyarısı

Anılarıyla birlikte evleri yanan yaşlı çift yardım bekliyor

Yenimahalle'de cadde üzerinde zincirleme kaza: otomobil ters döndü, 1 yaralı

Gediz kavşağında tır ve otomobil çarpıştı; yolculardan biri ağır yaralı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı