Müzik ve oyunla neşeli başlangıç: ESEV Moral Timi İstanbul Ticaret Odası İlkokulu'nda

Okula uyum haftasında renkli karşılama:

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tarafından oluşturulan ESEV Moral Timi, Okula Uyum Haftası kapsamında okula yeni başlayan minik öğrencileri yalnız bırakmadı. İstanbul Ticaret Odası İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte ekip, çocuklara müzik ve eğlence dolu bir gün sundu ve okul heyecanını paylaştı.

Etkinlik programı ve aktiviteler:

Gün boyunca çocuklara yönelik bir mini konser gerçekleştirildi; toplu şarkılar ve ritim çalışmalarıyla öğrenciler müziğe dahil oldu. Palyaço gösterileri ve çeşitli oyunlarla desteklenen programda, yüz boyama etkinliği miniklere renkli dönüşümler sağladı. Etkinlik sırasında çocukların özgüvenini artırmayı hedefleyen etkileşimli oyunlar ve grup aktiviteleri dikkat çekti.

Aile katılımı ve duygusal etkiler:

Etkinlik boyunca veliler de aktif şekilde yer aldı; birlikte şarkı söyleyip çocuklarıyla oyunlara katılan aileler, okulun ilk günlerinin yarattığı kaygının yerini mutluluğa ve coşkuya bırakmasına tanık oldu. Organizasyon, sanatın ve müziğin birleştirici gücünü kullanarak hem çocukların hem de ailelerin okula adaptasyon sürecine destek oldu.

ESEV Moral Timi, benzer etkinliklerle minik öğrencilerin eğitim hayatına olumlu ve neşeli bir başlangıç yapmalarına katkı sunmaya devam edecek.

ESENLER BELEDİYESİ SANAT EVİ (ESEV) TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ESEV MORAL TİMİ, "OKULA UYUM HAFTASI" KAPSAMINDA OKULA YENİ BAŞLAYAN MİNİK ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI.