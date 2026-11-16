Dolar 50,3883 +0,09%
Euro 55,4973 +0,00%
Bist 11.946,87 +0,88%
Altın Gram 6.255,22 -0,65%
EUR/USD 1,1012 -0,14%
Brent Petrol 92,33 -0,75%
--°

Aydıntepe'de okullarda değerler eğitimi için iş birliği planları

Aydıntepe'de ÇEDES projesi kapsamındaki toplantıda okul yöneticileri ve din görevlileri, milli-manevi değerler ve gençlik çalışmaları için projeler planladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Aydıntepe'de okullarda değerler eğitimi için iş birliği planları

Aydıntepe'de okullarda değerler eğitimi için iş birliği planları

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi ile gençlik çalışmaları kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelindi. Yapılan görüşmelerde ilçedeki eğitim kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

görüşmelerin kapsamı

Aydıntepe İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, Vaiz Furkan Yıldırım ve din görevlileri Bayram Gündoğdu, İdris Zengin ile Mürsel Gencer tarafından ilçe merkezindeki okullara yapılan istişare ziyaretlerinde öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi, okullarda uygulanabilecek ortak projeler ve gençlere yönelik faaliyetler ele alındı.

eğitimcilerin önerileri ve iş birliği

Toplantılarda öğretmen ve yöneticilerin görüş ve önerileri dinlendi; kurumlar arası iş birliği imkânları değerlendirildi. Katılımcılar, değer odaklı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve gençlere yönelik etkinliklerin ortak yürütülmesi konularını gündemde tuttu.

AYDINTEPE’DEKİ OKULLARDA DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLDÜ

AYDINTEPE’DEKİ OKULLARDA DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLDÜ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurum'da 60 yaş üstüne yönelik öğrenme ve sosyal katılım merkezi: Üçüncü Yaş Ü...
images

Adıyaman'da öğretmenler yapay zekâ ile proje ufkunu genişletti
images

Kastamonu Üniversitesi'ne kenevir temelli gübre entegreli fidan kabı patenti
images

Eski diyanet başkanı Ali Erbaş'tan rektör Nusret Akpolat'a nezaket ziyareti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolsüz dönüş kazasında motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı

Afyonkarahisar yeni haftaya yağmurlu ve serin başlıyor

Sayören yakınlarında kaza: takla atan araçta 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Zirvenin dijital omurgası Antalya'dan dünyaya: Türk Telekom COP31'te bağlantıyı sağladı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi