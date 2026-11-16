Aydıntepe'de okullarda değerler eğitimi için iş birliği planları

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi ile gençlik çalışmaları kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelindi. Yapılan görüşmelerde ilçedeki eğitim kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

görüşmelerin kapsamı

Aydıntepe İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, Vaiz Furkan Yıldırım ve din görevlileri Bayram Gündoğdu, İdris Zengin ile Mürsel Gencer tarafından ilçe merkezindeki okullara yapılan istişare ziyaretlerinde öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi, okullarda uygulanabilecek ortak projeler ve gençlere yönelik faaliyetler ele alındı.

eğitimcilerin önerileri ve iş birliği

Toplantılarda öğretmen ve yöneticilerin görüş ve önerileri dinlendi; kurumlar arası iş birliği imkânları değerlendirildi. Katılımcılar, değer odaklı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve gençlere yönelik etkinliklerin ortak yürütülmesi konularını gündemde tuttu.

AYDINTEPE’DEKİ OKULLARDA DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLDÜ