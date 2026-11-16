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Eğitim ortak sorumluluk vurgusuyla Muğla gündeminde

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında toplanan platform, eğitim projelerini, dijital önlemleri ve 2026 Gençlik Yılı hedeflerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eğitim ortak sorumluluk vurgusuyla Muğla gündeminde

Muğla’da eğitimin gündemi: toplantı valutasında ortak hedefler

Muğla’da Eğitime Destek Platformunun aylık toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda kentin eğitim çalışmaları, devam eden projeler ve geleceğe yönelik hedefler ayrıntılı olarak ele alındı.

Toplantının katılımcıları ve işleyişi:

Toplantı, Eğitime Destek Platformu Muğla Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çayın moderatörlüğünde yürütüldü. İl ve ilçe kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarda, kent genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı. Emre Çay tarafından, Muğla genelinde eğitim alanında gerçekleştirilen uygulamalar ve devam eden projelere ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı.

Projeler, hedefler ve ortak sorumluluk:

Toplantıda eğitimin mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefler değerlendirildi; eğitimin ailede başladığı ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla ilerlemesi gerektiği vurgulandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, eğitime desteğin tüm sivil toplum kuruluşlarının ortak sorumluluğu olduğunu belirterek okullara ve öğrencilere yönelik kapsayıcı yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Vali Dr. İdris Akbıyık konuşmasında, eğitim çalışmalarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile güçlendiğini ve okumayı teşvik eden "Bir Kitap Bir İnsan" projesi sayesinde on binlerce çocuğa okuma alışkanlığı kazandırıldığını ifade etti. Akbıyık, gençleri dijital bağımlılık gibi zararlı alışkanlıklardan koruma ve onları ilim, bilim, sanat ile sporla buluşturma hedeflerinin öncelikli olduğunu kaydetti.

Vali Akbıyık ayrıca 2026 yılının Muğla’da "Gençlik Yılı" ilan edildiğini duyurdu ve çevre bilinci oluşturma çabaları kapsamında, Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık hareketi çerçevesinde hayata geçirilen "400 Okulumuza Su Arıtma Sebili" ile "Mavi Yeşil Okullar" projelerinin önemine vurgu yaptı.

Sonuç ve kapanış:

Toplantı sonunda platform temsilcileri öncelikli alanlarda iş birliği çağrısını yineledi. Görüşmeler, yapılan hediye takdimi ve katılımcıların birlikte çekildiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Toplantıdaki vurgular, Muğla’da eğitimin güçlendirilmesine yönelik ortak adımların atılacağını gösterdi.

MUĞLA’DA EĞİTİMİN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

MUĞLA’DA EĞİTİMİN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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