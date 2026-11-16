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Kitaplar arasında renkli adımlar: Bayburt'ta çocuklar sanat ve zihin oyunlarıyla gelişiyor

Bayburt İl Halk Kütüphanesi'ndeki resim kursu çocukların el becerisi ve yaratıcılığını geliştiriyor; küçükler satranç ve oyunlarla öğreniyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kitaplar arasında renkli adımlar: Bayburt'ta çocuklar sanat ve zihin oyunlarıyla gelişiyor

etkinlikler çok yönlü gelişim sağlıyor:

Bayburt İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen resim kursu, çocukların renk, form ve farklı çizim teknikleriyle tanıştığı bir alan oluşturuyor. Kurs boyunca minikler hayal dünyalarını kâğıda aktarıyor, boyama ve çizim uygulamalarıyla el becerilerini güçlendiriyor.

Çocuklar sadece teknik öğrenmiyor; üretme süreci onlara özgüven kazandırıyor. Kendi eserlerini ortaya koymanın verdiği heyecan, düzenli çalışma alışkanlığı ve estetik bakış açısının gelişmesine katkı sunuyor.

küçük katılımcılar için oyun köşesi:

Resim kursuna yaşları uymayan minikler ise kütüphanede satranç ve çeşitli eğitici oyunlarla zaman geçiriyor. Satranç, dikkati toplama, hamleleri önceden değerlendirme ve strateji geliştirme konusunda doğal bir eğitim ortamı sağlıyor.

Eğitici oyunlar ise kavramsal düşünme, problem çözme ve sosyal etkileşim becerilerini destekliyor. Oyun tabanlı öğrenme, çocukların motivasyonunu artırarak öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor.

kütüphane çocukların yeteneklerini teşvik ediyor:

Genel olarak kütüphanedeki bu etkinlikler, çocukların sanatsal yönlerini keşfetmesine, ince motor becerilerini geliştirmesine ve zihinsel kapasitelerini genişletmesine hizmet ediyor. Bayburt İl Halk Kütüphanesi bu sayede hem yaratıcı hem de bilişsel gelişimi destekleyen bir çevre sunuyor.

BAYBURT KÜTÜPHANESİNDE ÇOCUKLAR YETENEKLERİNİ GELİŞTİRİYOR

BAYBURT KÜTÜPHANESİNDE ÇOCUKLAR YETENEKLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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