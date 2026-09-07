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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi sınavına çift kale ile hazırlanıyor

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde salonda core, sahada ısınma ve çift kale maçlarla Roma sınavına hazırlandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi sınavına çift kale ile hazırlanıyor

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi sınavına çift kale ile hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında İtalya temsilcisi Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

antrenmanın akışı:

Seans, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya çıkılarak oyuncular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle tempoyu artırdı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı; bu bölümde takım hem topa sahip olma hem de savunma-geçiş pratikleri üzerinde çalıştı.

çalışmanın amaçları:

Programın omurgasında yer alan core ve hız çalışmaları, maç temposuna uyum ve fiziksel dayanıklılığı desteklemeyi hedefliyor. Dar alandaki çift kale maçı ise oyunculara maç içi karar verme, yoğun pres anları ve kısa pas trafiği üzerine pratik fırsatı sundu.

Sarı-lacivertliler, Roma maçına hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NİN İLK HAFTASINDA İTALYA TEMSİLCİSİ ROMA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN...

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN İLK HAFTASINDA İTALYA TEMSİLCİSİ ROMA İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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