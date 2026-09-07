Denizli'de 7'den 70'e ücretsiz spor imkanı: 22 branşta yeni dönem başladı

yeni dönem ücretsiz spor kursları başlıyor:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği ücretsiz spor kurslarında yeni dönemi ilan etti. Program, 7'den 70'e tüm yaş gruplarını hedefleyerek vatandaşlara düzenli fiziksel aktivite ve uzman rehberliği sunmayı amaçlıyor.

eğitim içerikleri ve hedef kitle:

Kurslar yüzme, tenis, basketbol, pilates ve atletizm başta olmak üzere farklı spor dallarını kapsıyor. Program kapsamında toplam 22 branşta eğitim verilecek ve eğitimler, modern spor tesislerinde alanında uzman ve profesyonel antrenörler eşliğinde yürütülecek. Kurslar çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunmanın yanı sıra yetişkinlerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine destek olmayı hedefliyor.

başvuru süreci ve takvim:

Başvurular tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. Spor kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, müracaatlarını https://www.denizli.bel.tr adresinde yer alan "Başvurular" sekmesi üzerinden tamamlayabilecek. Yeni dönem dersleri 15 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve tüm kurslar ücretsiz olarak sunulacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, geniş branş seçeneği ve erişilebilir kayıt süreçleriyle daha fazla vatandaşın sporu günlük yaşamına dahil etmesini hedefliyor. İlgilenenlerin belirtilen web sayfasını takip ederek kontenjan ve program detayları hakkında güncel bilgi alması öneriliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN 7'DEN 70'E HER YAŞ GRUBUNU SPORLA BULUŞTURDUĞU ÜCRETSİZ SPOR KURSLARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR. YÜZMEDEN TENİSE, BASKETBOLDAN PİLATESE, ATLETİZMDEN FARKLI BRANŞLARA KADAR TOPLAM 22 ALANDA DÜZENLENECEK KURSLAR İÇİN ONLİNE BAŞVURULAR BAŞLADI. EĞİTİMLER, 15 EYLÜL 2026'DA BAŞLAYACAK.