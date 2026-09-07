Fenerbahçe'nin kamp vizyonunda ilk hamle: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis'te Metin Aşık kamp binasının yıkımı başladı

Projenin ilk adımı atıldı

Fenerbahçe'nin Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Olimpiyat Akademisi Projesi'nde ilk somut adım atıldı. Metin Aşık kamp binası için tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları başlatıldı. Proje, kulübün uzun vadeli kamp ve akademi vizyonunun hayata geçirilmesi amacıyla etaplar halinde uygulanacak şekilde planlanıyor.

Metin Aşık kamp binasında ilk işlem:

Yıkımın tamamlanmasının ardından alanda multifonksiyonel bir kamp binası inşa edilecek. Yeni yapı, Futbol Akademisi ve Kadın Futbol Takımı'nın ihtiyaçlarına göre tasarlanacak; sporcuların antrenman, konaklama ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların yanı sıra teknik ekip ve sağlık kadrosunun kullanımına yönelik bölümler yer alacak. Bu yaklaşım, hem saha içi hazırlığı hem de yaşam kalitesini aynı çatı altında toplamayı hedefliyor.

Tesis genelinde kapsamlı dönüşüm:

Proje kapsamında zemin iyileştirmeleri ve yeni yapıların inşası planlanırken, mevcut ilave yapıların enerji ihtiyaçlarını karşılayacak kapasite artışları da gerçekleştirilecek. Tesis içindeki araç, yaya ve bisiklet yolları ile meydanların birbirine bağlanacak şekilde yeniden düzenlenmesi hedefleniyor; bu sayede ulaşım ve akış daha verimli hale getirilecek.

Modernizasyon çalışmalarında çevre dostu ve dinamik bir yaşam alanı oluşturulması ön planda tutuluyor. İç mekanlarda işlevsellik ve sporcu odaklı çözümler vurgulanacak, her branş için yeterli sayıda barınma birimi ve sporcuların birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturulacak. Bu düzenlemeler, hem icra hem de rehabilitasyon süreçlerine destek verecek altyapıyı sağlamayı amaçlıyor.

Fenerbahçe yönetiminin açıkladığı proje, kulübün tarihî kimliğini korurken modern spor dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verecek bir kamp merkezi kazandırmayı hedefliyor. Başlangıçtaki yıkım çalışması, bu dönüşümün ilk somut hamlesi olarak kayda geçti ve sonraki etaplarda inşaat ile altyapı çalışmalarının sürmesi planlanıyor.

FENERBAHÇE’NİN DEREAĞZI LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS TESİSLERİ’NİN YENİLENMESİ VE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ KAPSAYAN DEREAĞZI LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS OLİMPİYAT AKADEMİSİ PROJESİ’NDE İLK ADIM ATILDI.