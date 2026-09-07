Dolar 48,4299 0,00%
Euro 56,3562 +0,19%
Bist 14.137,76 +0,89%
Altın Gram 6.970,32 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Fenerbahçe'nin kamp vizyonunda ilk hamle: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis'te Metin Aşık kamp binasının yıkımı başladı

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Akademi Projesi'nde ilk aşama başladı; Metin Aşık kamp binasının yıkımı tamamlandığında futbol akademisi ve kadın takımı için yeni kamp inşa edilecek.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe'nin kamp vizyonunda ilk hamle: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis'te Metin Aşık kamp binasının yıkımı başladı

Projenin ilk adımı atıldı

Fenerbahçe'nin Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Olimpiyat Akademisi Projesi'nde ilk somut adım atıldı. Metin Aşık kamp binası için tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları başlatıldı. Proje, kulübün uzun vadeli kamp ve akademi vizyonunun hayata geçirilmesi amacıyla etaplar halinde uygulanacak şekilde planlanıyor.

Metin Aşık kamp binasında ilk işlem:

Yıkımın tamamlanmasının ardından alanda multifonksiyonel bir kamp binası inşa edilecek. Yeni yapı, Futbol Akademisi ve Kadın Futbol Takımı'nın ihtiyaçlarına göre tasarlanacak; sporcuların antrenman, konaklama ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların yanı sıra teknik ekip ve sağlık kadrosunun kullanımına yönelik bölümler yer alacak. Bu yaklaşım, hem saha içi hazırlığı hem de yaşam kalitesini aynı çatı altında toplamayı hedefliyor.

Tesis genelinde kapsamlı dönüşüm:

Proje kapsamında zemin iyileştirmeleri ve yeni yapıların inşası planlanırken, mevcut ilave yapıların enerji ihtiyaçlarını karşılayacak kapasite artışları da gerçekleştirilecek. Tesis içindeki araç, yaya ve bisiklet yolları ile meydanların birbirine bağlanacak şekilde yeniden düzenlenmesi hedefleniyor; bu sayede ulaşım ve akış daha verimli hale getirilecek.

Modernizasyon çalışmalarında çevre dostu ve dinamik bir yaşam alanı oluşturulması ön planda tutuluyor. İç mekanlarda işlevsellik ve sporcu odaklı çözümler vurgulanacak, her branş için yeterli sayıda barınma birimi ve sporcuların birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturulacak. Bu düzenlemeler, hem icra hem de rehabilitasyon süreçlerine destek verecek altyapıyı sağlamayı amaçlıyor.

Fenerbahçe yönetiminin açıkladığı proje, kulübün tarihî kimliğini korurken modern spor dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verecek bir kamp merkezi kazandırmayı hedefliyor. Başlangıçtaki yıkım çalışması, bu dönüşümün ilk somut hamlesi olarak kayda geçti ve sonraki etaplarda inşaat ile altyapı çalışmalarının sürmesi planlanıyor.

FENERBAHÇE’NİN DEREAĞZI LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS TESİSLERİ’NİN YENİLENMESİ VE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ...

FENERBAHÇE’NİN DEREAĞZI LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS TESİSLERİ’NİN YENİLENMESİ VE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ KAPSAYAN DEREAĞZI LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS OLİMPİYAT AKADEMİSİ PROJESİ’NDE İLK ADIM ATILDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de Ege'yi buluşturan basketbol dostluğu
images

Denizli'de 7'den 70'e ücretsiz spor imkanı: 22 branşta yeni dönem başladı
images

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi sınavına çift kale ile hazırlanıyor
images

Dursun Özbek'ten TFF başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na nezaket ziyareti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tokat'ta okçuluk mirası okullara taşınıyor

Parkta sağlık molası: Yüksekova'da kapsamlı toplum sağlığı taraması

Evlat özlemi 30 yıl sonra koruyucu aileyle son buldu

Yığılca'da Yedigöller grup yolu modernleşiyor, 15 köy ulaşım kolaylığına kavuşuyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti