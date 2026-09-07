Ayı evin kapısına kadar yaklaştı, güvenlik kamerası görüntüledi

görüntüler kayda geçti:

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Ulaş Köyü'nde gece saatlerinde yerleşim alanına inen bir ayının, bir evin kapısına kadar geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda ayının önce çevreyi kontrol ettiği, kapıya yaklaşıp bir süre etrafa bakındıktan sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolduğu görülüyor. Görüntüler ev sahibi Ali Gülşen'in evinin çevresinde kaydedildi.

görüntülerin ayrıntıları:

Görüntülerde ayının kapı önünde durup çevresini koklayarak incelediği ve herhangi bir müdahale olmadan uzaklaştığı net şekilde görülüyor. Anların kayıt altına alınması, olayın boyutunu belgeledi.

köydeki endişe:

Olay, köy sakinlerinde kısa süreli endişeye yol açtı; yerleşim alanlarına inen yaban hayatının varlığı, bölge halkının dikkatini çekti.

ARTVİN’İN ARHAVİ İLÇESİNDE YERLEŞİM ALANINA İNEN AYININ BİR EVİN KAPISINA KADAR GELDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.