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Aynı aileden üç kişi husumetlilerinin evine araçlarla ateş açtı: 3 tutuklama

Adana'da ağabey, kardeş ve akrabası farklı tarihlerde husumetlilerinin evine otomobilden ve motosikletten ateş açtı; üç şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:14

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aynı aileden üç kişi husumetlilerinin evine araçlarla ateş açtı: 3 tutuklama

Olayın gelişimi:

Adana'nın Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana gelen olaylarda, iki farklı tarihte benzer silahlı saldırılar kaydedildi. 7 Ağustos gecesi İ.S. (30) isimli kişinin evine bir otomobilden tabancayla defalarca ateş açıldı. Daha sonra, 19 Ağustos tarihinde aynı adrese bu kez motosikletle yaklaşan şüpheli grubu benzer biçimde ateş açtı. Her iki saldırı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü incelemesi ve tespit:

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, olaylara ilişkin geniş çaplı görüntü incelemesi yürüttü. Yaklaşık 100 saatlik görüntü taraması sonucunda, otomobille ateş açan kişinin İbrahim C. (27), motosikletle olay yerinde olanların ise H.C. (17) ve A.K. (17) olduğu belirlendi.

Soruşturma ve yargılama:

Şüpheliler İbrahim C., kardeşi H.C. ve akrabaları A.K. düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinde saldırıları gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri bildirilen şüpheliler, savcılığa sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma, saldırıların hangi gerekçeyle gerçekleştirildiğinin tespitine yönelik olarak devam ediyor.

ADANA&#039;DA AĞABEY, KARDEŞİ VE AKRABALARI FARKLI TARİHLERDE HUSUMETLİLERİN EVİNE SİLAHLI SALDIRI...

ADANA'DA AĞABEY, KARDEŞİ VE AKRABALARI FARKLI TARİHLERDE HUSUMETLİLERİN EVİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ. SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN 3 ŞÜPHELİDE TUTUKLANDI. SALDIRILARDAN BİRİNİN OTOMOBİLDEN, DİĞERİNİN İSE MOTOSİKLETLE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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