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kışta bitkisel yoğun ilgi: rağbet arttı, kullanımda dikkat şart

Soğuk havalarla ıhlamur, adaçayı, zencefil ve zerdeçal gibi bitkisel ürünlere talep arttı; aktarlar aşırı tüketim ve saklama konusunda uyarıyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 20:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

kışta bitkisel yoğun ilgi: rağbet arttı, kullanımda dikkat şart

kışın bitkisel talebi arttı:

Soğuyan hava ile birlikte vatandaşlar bağışıklıklarını güçlendirmek ve kış hastalıklarından korunmak amacıyla aktarların yolunu tutuyor. En çok aranan ürünler arasında ıhlamur, adaçayı, zencefil ve zerdeçal yer alıyor; tekli bitkilerin yanı sıra birden fazla şifalı bileşenin bir araya geldiği hazır kış karışımları ile atom çaylarına olan ilgi de artış gösterdi.

Aktar Seyhan Çalışkan, ıhlamurun stres azaltıcı ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletme yönleriyle bu dönemde ön plana çıktığını belirtiyor. Adaçayının ise kış aylarında sıkça görülen boğaz rahatsızlıklarında tercih edildiğini söyleyen Çalışkan, zencefil, zerdeçal, tarçın ve karabiber içeren karışımların enerji verici özellikleri nedeniyle talep gördüğünü vurguluyor.

hazır karışımlar ve kullanım tercihleri:

Satışlarda sadece tekli bitkiler değil, farklı bitkilerin kombine edildiği karışımlar da yoğun talep alıyor. Atom çayı olarak adlandırılan karışımlarda genellikle zencefil, zerdeçal, tarçın ve karabiber bulunuyor; akşam saatlerinde rahatlama amacıyla papatya ve melisa gibi sakinleştirici çaylar da sık tüketiliyor. Bu eğilim, tüketicilerin hızlı etki beklentisiyle farklı ürünleri aynı anda kullanma eğilimini de beraberinde getiriyor.

saklama ve bilinçli tüketim uyarıları:

Çalışkan, bitkisel ürünlerin bilinçsizce karıştırılmasının ve aşırı tüketimin önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle zayıflama amaçlı çayların bir arada kullanılması sindirim sistemi üzerinde gereksiz yüke neden olabiliyor. Ayrıca aktar, bir yıldan uzun süre bekleyen ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini ve tazelik ile doğru saklama koşullarının önemini vurguluyor.

Son olarak Çalışkan, kronik rahatsızlığı bulunan veya düzenli ilaç kullanan kişilerin bitkisel ürünleri kullanmadan önce mutlaka sağlık uzmanına danışmaları gerektiğini ifade ederek, tüketicileri aşırı ve bilinçsiz uygulamalardan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

SOĞUK HAVALARIN ETKİSİNİ HİSSETTİRMESİYLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİNİ...

SOĞUK HAVALARIN ETKİSİNİ HİSSETTİRMESİYLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN BİTKİSEL ÜRÜNLERE YÖNELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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