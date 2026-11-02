Omü öğrencilerinden kadın futboluna görünürlük kampanyası: kız çocuklarının hayalleri için sahada

etkinlikte neler yaşandı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Toplumsal Sorumluluk Projesi kapsamında "Kız çocuklarının hayalleri yarım kalmasın" başlıklı bir program düzenledi. Program OMÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve salon; İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, Öğr. Gör. Dr. Onur Şen, Yeşilırmak Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Erol Şeker, genç kadın futbolcular ile aileleri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla doldu taştı.

Projeyi hazırlayan ekipte yer alan öğrenciler; Özge Oral, Çağdaş Günay, Enes Kale, Beren Sıla Yıldız ve Hiranur Gök oldu. Projede Öğr. Gör. Gülten Arslantürk danışmanlık yaptı ve Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi de etkinliğe destek verdi.

gösterim ve sporcuların anlatıları:

Etkinlikte kadın futbolunun görünürlüğünü artırmaya yönelik bir belgesel gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından sahneye çıkan genç sporcular Beyzanur Oral, Nehir Sezer, Berra Sözen, İclal Engin, Fatma Durak ve Nazdar Durak katılımcıların sorularını yanıtladı; sahadaki ve gündelik yaşamlarındaki deneyimlerini paylaştılar. Sporcuların anlattıkları, futbolun sadece saha performansından ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal algılarla mücadeleyi de içerdiğini ortaya koydu.

projenin amaçları ve vurgular:

Proje temsilcisi Özge Oral, etkinliğin temel amacını kız çocuklarının cinsiyet kalıplarıyla sınırlandırılmaması olarak özetledi. Oral, projenin kadın futbolunun yalnızca erkeklere ait bir branş olduğu önyargısına karşı durmayı ve genç kızların spor yolunda yalnız olmadıklarını göstermeyi hedeflediğini belirtti.

Etkinlik, genç gazetecilik öğrencilerinin toplumsal sorumluluk çabası olarak kadın futbolunu görünür kılma ve kız çocuklarının sporla ilgili karşılaştıkları engelleri kamuoyuna taşıma yönündeki çabalarını somutlaştırdı. Katılımcıların paylaşımları, ailelerin ve yerel eğitim kurumlarının desteğinin önemine dikkat çekti.

Program, hem sahadaki genç sporcuların sesini duyurma hem de kız çocuklarının sporla buluşmasına yönelik farkındalık yaratma amacı taşıyan bir adım olarak değerlendirildi. Etkinlikten çıkan mesaj, kız çocuklarının hayallerinin cinsiyet nedeniyle yarım kalmaması gerektiği yönündeydi.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJESİ ÇATISI ALTINDA "KIZ ÇOCUKLARININ HAYALLERİ YARIM KALMASIN" BAŞLIKLI BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTI. PROJEYLE, KADIN FUTBOLUNUN GÖRÜNÜR KILINMASI VE KIZ ÇOCUKLARININ SPOR ALANINDA KARŞILAŞTIĞI TOPLUMSAL ENGELLERİN AŞILMASI HEDEFLENDİ.