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Şişli'de konser sonrası fenalaşma: iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yoğun bakımda

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Unreal x Jeton konserinde fenalaşan üç kişiden ikisi hayatını kaybetti; üçüncüsünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şişli'de konser sonrası fenalaşma: iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yoğun bakımda

olayın detayları:

İstanbul Kongre Merkezi'nde önceki gün düzenlenen Unreal x Jeton konserine katılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve T.M. saat 03.15 sıralarında fenalaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından üç kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

hastane süreci ve ölümler:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu yaşamını yitirdi. Sağlık durumu kritik olan T.M.'nin ise yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

adli süreç ve soruşturma:

Ölen iki kişinin cenazeleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin Adli Tıp'taki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildiği bildirildi. Furkan Aksu'nun memleketi Zonguldak'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin ön incelemelerinde, üç kişinin fenalaşmasının alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedenleri ise Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi raporuyla belirlenecek.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor; yetkililer delil toplama ve tanık beyanlarını değerlendirmeye devam ediyor. Gelişmelerin ardından resmi açıklamalar bekleniyor.

Şişli&#039;de konserde felanaşan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin tedavisine devam ediliyor

Şişli'de konserde felanaşan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin tedavisine devam ediliyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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