aynı iş yerinde ikinci silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

kasklı şüphelinin iş yerine peş peşe ateş açma anı kamerada

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki bir iş yerine yönelik silahlı saldırı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda kasklı iki şüpheliden sürücü konumundaki kişi, arkadaşından aldığı tabancayla önce bir el ateş etti. Silahın tutukluk yapması üzerine yanındaki kişinin yardımıyla silahı doldur-boşalt yaptığı görülen şüpheli, daha sonra iş yerine doğru yönelip 6-7 defa peş peşe ateş etti.

Kameraya yansıyan görüntülerde iş yerinin camının kırıldığı, saldırganların motosikletle olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Olayda alınan ilk bilgilere göre bu saldırıda ciddi can kaybı bildirilmedi; ancak iş yerinde hasar oluştu.

önceki saldırı ve yaralanan kişi:

Aynı yerde daha önce 30 Temmuz tarihinde de bir silahlı saldırı kaydedilmişti. Olayda, mahalledeki bir sitede yöneticilik yapan A.G., akşam saatlerinde tantunicide oturduğu sırada kasklı bir şüphelinin saldırısına uğramış, kaldırımda yürüyen şüpheli aniden silahını çıkarıp A.G.'ye ateş etmiş ve kaçmıştı. Yaralanan A.G.'ye arkadaşları ilk müdahaleyi yapmış, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmişti. Bu saldırı anı da güvenlik kamerasınca kayıt altına alınmıştı.

polis çalışması ve belirsizlik:

Görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtları, olayla ilgili soruşturmanın ana materyalini oluşturuyor. Yetkililer, iki saldırının birbirine bağlantılı olup olmadığının henüz belirlenemediğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamera kayıtları, motosiklet ve şüphelilerin tespitine yönelik teknik incelemeye tabi tutuluyor.

Olayın meydana geldiği bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, saldırıyla ilgili delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yetkililer, vatandaşları görgü tanıklarının bilgilerini paylaşmaya çağırdı.

MERSİN'DE AYNI NOKTADA İKİNCİ KEZ KASKLI BİR ŞÜPHELİ TARAFINDAN BU KEZ İŞ YERİNE ATEŞ AÇILDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI. İLK OLAYDA 1 KİŞİ YARALANMIŞTI.