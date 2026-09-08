Yol üzerindeki iki köpek beş aracın karıştığı zincirleme kazayı tetikledi

Kaza nasıl gerçekleşti:

Dün akşam saatlerinde Bolu-Mudurnu kara yolu Seyit Mahallesi mevkiinde seyreden sürücüler, Mudurnu yönüne giden bir SUV'un önüne aniden çıkan 2 köpek nedeniyle tehlikeli bir anda kaldı. SUV sürücüsü hayvanlara çarpmamak için ani fren uyguladı.

Bu beklenmedik frenleme sırasında arkadan gelen araçlar duramayarak birbirlerine çarptı ve zincirleme çarpışma gelişti. Olayda toplam 5 araç karıştı.

Olayın sonuçları:

Kazada bildirilen şekilde yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu. Kazanın ardından bölgedeki yetkililer ve sürücüler hasarın tespiti için inceleme yaptı.

Trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Yolu aniden geçen hayvanların neden olduğu ani manevralar zincirleme kazalara yol açabiliyor. Sürücülerin takip mesafesine dikkat etmesi ve hızlarını şartlara göre ayarlaması, benzer olayların etkisini azaltmada kritik rol oynar.

BOLU’DA, ANİDEN YOLA ÇIKAN 2 KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN SUV SÜRÜCÜSÜNÜN FREN YAPMASI SONUCU 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ.