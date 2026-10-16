Bafra halinde esnaf: yeni yatırım gelene dek çalışma düzenimiz korunmalı

esnafın talepleri ve mevcut sorunlar:

Bafra Sebze ve Meyve Hali esnafı, halin fiziksel alanının artan ticaret hacmini karşılamada yetersiz kaldığını belirterek yetkililerden çözüm istedi. Bafra Hal Derneği Başkanı İskender Akbulut ile esnaflar Orhan Bekçi ve Kenan Metin, dükkânlar arasındaki geçişlerin kapatılmasının çalışma koşullarını zorlaştırdığını ifade etti.

Dernek başkanı Akbulut, halin 1980’li yıllarda hizmete girdiğini ve zaman içinde ticaret hacminin artmasıyla mevcut fiziki şartların yetersiz kaldığını vurguladı. Geçmişte yetkililerin bilgisi dahilinde açılan geçişlerin kapatılmasının, esnafın günlük işleyişini ve satış kapasitesini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Esnaf ayrıca ruhsatlandırma, ortak su hatları, su oluklarının temizliği ve bazı iş yerlerinde görülen su sızıntılarının giderilmesi taleplerini iletti. Bu altyapı sorunlarının giderilmemesi durumunda üretici ve satıcı arasında zincirleme mağduriyetlerin ortaya çıkabileceği kaydedildi.

hal dışı satış ve yerel ekonomi endişesi:

Hal esnafı, hal dışında gerçekleştirilen ürün satışları ve depolama faaliyetlerine yönelik denetimlerin artırılmasını istiyor. Esnafın ortak görüşüne göre, Bafra’da yetiştirilen sebze ve meyvelerin yerel marketler ve işletmeler tarafından daha fazla tercih edilmesi, bölge ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Denetimlerin yetersiz kalması, hem fiyat dengesini bozmakta hem de hal esnafının rekabet gücünü düşürmektedir.

yetkililere çağrı: kalıcı ve geçici çözümler:

Esnaf, yeni ve modern bir hal yatırımının önemini vurgulayarak bu projenin bir an önce hayata geçirilmesini talep etti. Ancak yeni hal tamamlanana kadar mevcut kullanım düzeninin korunması ve dükkânlar arasındaki geçişlerin açık tutulması yönünde geçici düzenleme yapılmasını istiyorlar.

Bafra Hal Derneği, yaşanacak aksaklıkların üreticiyi de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek yetkililere sorunların yerinde incelenmesi çağrısında bulundu. Esnafın talebi, kalıcı çözüm süreci tamamlanana dek çalışma şartlarını zorlaştırmayacak pratik adımların atılması yönünde yoğunlaşıyor.

Yetkililerden beklenti, hem altyapı eksikliklerinin hızlıca giderilmesi hem de yeni hal projesi tamamlanana kadar esnafın mağduriyet yaşamasını önleyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesidir.

SAMSUN BAFRA SEBZE VE MEYVE HALİ ESNAFI, YENİ HAL YAPILANA KADAR MEVCUT ÇALIŞMA DÜZENİNİN KORUNMASINI, DÜKKÂNLAR ARASINDAKİ GEÇİŞLERİN KAPATILMAMASINI VE YAŞANAN SORUNLARA GEÇİCİ ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTEDİ.