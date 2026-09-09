Ayşe Tokyaz davasında karar: eski polis Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis

duruşma ve karar:

11 Temmuz 2025 tarihinde Küçükçekmece’de öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz davasının karar duruşması, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar ve tutuksuz sanıkların bir kısmı SEGBİS ile bağlandı; müşteki ikiz kardeş Esra Tokyaz, anne Halime Tokyaz ve taraf avukatları salonda yer aldı.

sanıkların savunmaları ve salon görüntüleri:

Tutuklu sanık ve eski polis Cemil Koç savunmasında, olayın "cinayet" değil, "düşmeye ve alkole bağlı ölüm" olduğunu öne sürdü. Koç, bavula koyma eyleminin iddia edildiği şekilde olmasaydı sunduğu delillerin beraatini sağlayacağını söyledi. Savunma sırasında bir avukatın öksürmesine tepki gösteren Koç’a mahkeme başkanı, savunma hakkının sınırlarına dikkat etmesi gerektiğini bildirdi. Koç, ayrıca "Olay, birçok uyuşturucu tüketen Ayşe’nin, alkol kullanarak, kafa travmasına bağlı düşme sonucu yaşanmıştır" şeklinde beyanda bulundu.

Müşteki taraf temsilcileri ve aile üyeleri savunmalara tepki gösterdi; müşteki ikiz kardeş Esra Tokyaz, Cemil ve diğer sanıkların cezalandırılmasını istediğini belirtti ve Cemil’in bir kişiye işkence yaptığına dair görüntüleri mahkemeye sunduğunu açıkladı. Anne Halime Tokyaz da kızının tek suçunun Cemil’i sevmiş olmak olduğunu söyleyerek en ağır cezayı talep etti. Anne ve Esra duruşma sırasında salon dışına çıkarıldı.

diğer sanıkların beyanları ve savunmaları:

Tutuklu sanıklardan İlker Umut Uğurlu, "Cenazeyi yok etmek ne demek ben bilmiyorum. Ben 18 yıllık bir polisim" diyerek haksız yere ağır ceza istendiğini ileri sürdü. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da beraat ve tahliye taleplerini sürdürdü; savunma avukatları dosyada eksikler bulunduğunu belirterek müvekkillerinin beraatını istedi.

mahkeme kararı ve cezalar:

Heyet, sanık Cemil Koç hakkında, "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme", "şantaj" ve "cebir ve tehdit kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis cezasına hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, sanıklar Oğuz Kal, Necmettin Ecer, Erhan Girgin, Barış Can Aydın ve Yusuf Ziya Sancak hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5’er yıl hapis cezası verdi; Oğuz Kal’ın ayrıca "cebir ve tehdit kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatine hükmedildi. İlker Umut Uğurlu "suçluyu kayırma" suçundan 7 yıl 6 ay, Necdet Çetinkaya ise "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası aldı ve tutuklulukları devam etti.

Tutuksuz sanıklar Cemal Arslan ile Mustafa Enes Aktaşçı ise "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan beraat etti; Arslan’ın tahliyesine karar verildi.

üyelerin muhalefet şerhleri:

Karara ilişkin iki üye hakim muhalefet şerhi koydu. Bir üye hakim, Cemil Koç yönünden suçun "kadına karşı kasten öldürme" kapsamında kaldığını belirterek muhalefet etti. Bir diğer üye hakim ise İlker Umut Uğurlu hakkında verilen "suçluyu kayırma" cezasına katılmayarak, somut kast delili bulunmadığı gerekçesiyle beraat ve tahliye gerektiğini kaydetti.

Duruşma sonunda mahkeme kararlarını açıklarken, müşteki avukatlar sanıklara indirim yapılmaksızın cezalandırılmasını talep etti; savunma avukatları ise karara itiraz edeceklerini bildirdiler. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönündeki kararlar da bu kapsamda sürdürüldü.

Not: Duruşmada verilen cezalar ve muhalefet şerhleri mahkeme kararına dayanmaktadır; yargı sürecinin ileri aşamalarında temyiz ve başka hukuki başvuruların yapılması mümkündür.

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar: Sanık Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası